Kendrick Lamar honra a las víctimas de los incendios con su Grammy a grabación del año

Los Ángeles (EE.UU.), 2 feb (EFE).- El rapero californiano Kendrick Lamar obtuvo este domingo el Grammy a grabación del año por 'Not Like Us', un premio que dedicó a las víctimas de los incendios de Los Ángeles y se acordó de Drake, a quien ataca en este sencillo, durante su discurso.

"¿Qué pasa, Drake", comenzó el rapero estadounidense con una sonrisa pícara mientras alzaba el galardón.

Tras ello, Lamar quiso dedicar su victoria a la ciudad en la que creció.

"No puedo agradecer lo suficiente a estos lugares por los que he pasado desde la escuela secundaria. Y lo más importante, a la gente y las familias de Palisades y Altadena. Este es un verdadero testimonio de que vamos a seguir restaurando la ciudad", añadió.

Lamar se disputaba este título junto a 'BIRDS OF A FEATHER', de Billie Eilish; 'TEXAS HOLD 'EM', de Beyoncé o 'Espresso', de Sabrina Carpenter, que partían como favoritas, además de '360', de la británica Charli xcx; 'Good Luck, Babe!', de Chappell Roan; 'Fortnight', de Taylor Swift y Post Malone; y 'Now And Then', de la mítica banda británica The Beatles.

La quinta entrega de una serie de canciones dirigidas al cantante canadiense Drake, en medio de su disputa legal, fue lanzada en mayo de 2024 y rápidamente recibió una gran aclamación por parte de la crítica musical.

Con el hip hop como bandera, y compuesta por el propio Lamar, el tema reivindica la identidad cultural, incluyendo el sonido de instrumentos musicales como el violín y el piano.

El sencillo causó polémica al incluir acusaciones de abusos sexual y pedofilia contra Drake en sus estrofas.

Con una carrera marcada por álbumes que encabezaron las listas como 'Good Kid, MAAD City', 'To Pimp a Butterfly' y 'DAMN.', así como éxitos como 'Alright', 'King Kunta' y 'Humble', Lamar ha consolidado su estatus como una superestrella mundial. EFE

