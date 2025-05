Agenda informativa multisoporte América para el lunes 3 de febrero de 2025

ESTADOS UNIDOS

- El presidente Donald Trump proyecta iniciar la noche de este lunes una "guerra comercial" con sus tres principales socios - México, Canadá y China -, lo que podría tener consecuencias imprevistas al destruir una de las regiones más integradas del planeta y provocar un repunte de la inflación y el paro en Estados Unidos. (video) (infografía)

- Inmigrantes y líderes de la comunidad venezolana se pronuncian este lunes en Miami en contra de las medidas del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha eliminado una medida migratoria humanitaria que beneficiaba a los inmigrantes de ese país y busca ahora revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS). (video)

- Previa sobre la reunión el martes entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el presidente estadounidense, Donald Trump, para tratar asuntos bilaterales.

- China asume la presidencia mensual rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. (foto)(video)

- Audiencia previa al juicio entre la actriz Blake Lively y el coprotagonista y director de 'It Ends With Us', Justin Baldoni.

- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) dedica una exposición al pintor alemán Caspar David Friedrich, símbolo del romanticismo, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento.

MÉXICO

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia su ‘plan B’ con las medidas para responder a los aranceles del 25 % que impuso el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (foto) (video)

- Activistas y migrantes de la frontera norte de México cuestionan si el Gobierno está preparado a dos semanas del comienzo la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, aunque reconocen que el peor escenario migratorio aún no se materializa. (foto) (video)

- La nueva serie de Telemundo ‘La jefa’ se estrena el próximo 18 de febrero en medio de las críticas por parte del Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a este tipo de “novelas” que según la política normalizan actividades criminales. (foto) (video)

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México.(foto)

- Isaac Hernández, el bailarín mexicano más reconocido en la actualidad, anuncia en una entrevista con EFE sus proyectos culturales para este 2025. (video)

CANADÁ

- A 24 horas de que Estados Unidos empiece a aplicar aranceles del 25 %, Canadá se prepara para lo que puede ser una prolongada y costosa guerra comercial que le costaría más del 2,5 % de su producto interior bruto (PIB).

PANAMÁ

- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, concluye su visita de tres días al país supervisando un vuelo de repatriación de 43 migrantes a Colombia. (foto) (video)

EL SALVADOR

- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunirá con el presidente Nayib Bukele y líderes del sector empresarial y la sociedad civil para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, comercio, inversión y migración. (foto) (video)

- Comienza el nuevo juicio contra cinco líderes ambientales acusados de un asesinato cometido durante la guerra civil (1980-1992). (foto)

ECUADOR

- El camino a las elecciones ha estado marcado de polémicas decisiones, como la inhabilitación del candidato Jan Topic, que según encuestas podía haber puesto en riesgo el paso a la segunda vuelta del presidente Daniel Noboa, y la renuencia del mandatario a delegar sus funciones durante la campaña en la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento. (foto) (video)

BRASIL

- La petrolera brasileña Petrobras, controlada por el Estado, divulga sus datos de producción de hidrocarburos correspondientes a 2024.

COSTA RICA

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra una audiencia por una demanda contra Nicaragua por la alegada tortura y desaparición forzada del coronel en retiro José Ramón Silva Reyes por parte de agentes estatales en la década de 1980, después de la revolución sandinista.

CHILE

- El presidente de Chile, Gabriel Boric, realiza su primer viaje oficial a Uruguay para reunirse con su homólogo Luis Lacalle Pou y visitar al expresidente José “Pepe” Mujica, quien a principios de año informó que el cáncer de esófago que padece se extendió por su cuerpo. (foto)

- Entrevista con Itziar de Gregorio, representante del Observatorio Europeo Austral (ESO), sobre la eventual instalación en el desierto de Atacama del megaproyecto energético INNA, cuya contaminación lumínica "desbancaría" a Chile como líder mundial en calidad celeste. (foto) (video)

- La actividad económica en el país creció en diciembre de 2024 un 6,6 % comparado con el mismo periodo del 2023, informó el Banco Central.

URUGUAY

- El presidente de Chile, Gabriel Boric, llega al país para reunirse con su homólogo uruguayo, Luis Lacalle Pou, visitar al expresidente José Mujica y el presidente electo, Yamandú Orsi. (foto) (video)

HONDURAS

- Ministros de Agricultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reúnen en Honduras para conocer los avances del Plan de Seguridad Alimentaria (SAN), Nutrición y Erradicación del Hambre 2030. (foto) (video)

- Miles de fieles conmemoran el 278º aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa, la patrona de Honduras. (foto) (video)

COLOMBIA

- Crónica sobre los productores de flores, quienes respiran más tranquilos porque podrán seguir exportando sin aranceles 900 millones de tallos a Estados Unidos, un mercado que llegó a estar en riesgo por las disputas entre los presidentes de los dos países en vísperas de San Valentín. (foto) (video)

- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la estadounidense Occidental Petroleum (OXY) llegan a un acuerdo para ampliar su operación en la cuenca del Permian (EE.UU.), que incluye la perforación de 34 pozos de desarrollo este año y el próximo.

- Rueda de prensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (foto) (video).

PARAGUAY

- El Banco Central del Paraguay (BCP) publica el informe de la inflación correspondiente a enero de 2025.

- El ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, se reúne con el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, como parte de su visita al país sudamericano.

DEPORTES

Panamá.- Comentario de la tercera fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que finalizará con el partido entre el San Francisco F.C. y Umecit.

Honduras.- Finaliza la cuarta jornada del torneo Clausura de Honduras con el juego entre Universidad Pedagógica y Victoria.

Venezuela.- Se disputa la fase final de la XXXI edición del Sudamericano sub-20 con la clasificación de los equipos que ocupan los primeros tres lugares de cada grupo. (foto). EFE

mesaamerica@efe.com

ma/mf