Un sector del transporte público de Perú convoca a un nuevo paro por inseguridad ciudadana

Lima, 2 feb (EFE).- Un sector del gremio de transporte público de Perú convocó a una paralización para el próximo jueves ante lo que consideran "falta de voluntad política" del Gobierno para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana que afecta al país andino, informaron este domingo sus dirigentes.

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, declaró en la emisora RPP que, en lo que va de este año, se han registrado nuevos ataques y asesinatos contra integrantes de su gremio, tal como sucedió en 2024.

"¿Cuántas víctimas más? ¿Cuántos hermanos trabajadores espera este gobierno de hacer algo por nuestro país? No hay voluntad política, no hay liderazgo", sostuvo Campos.

El dirigente agregó que a pesar de las paralizaciones y movilizaciones que realizaron los transportistas durante los últimos meses del año pasado, la situación de inseguridad se mantiene y no han recibido ninguna protección de las autoridades.

Campos dijo que, en la actualidad, cerca del 80 % de los transportistas tiene que pagar a bandas dedicadas a la extorsión "para que puedan seguir trabajando", en lo que consideró que se ha convertido en un "impuesto a la delincuencia".

"Lo único que pedimos es en defensa de la vida y la derogación de todas estas leyes 'pro crímenes', y que busquemos esta unidad que necesitamos con todos los empresarios, colegios profesionales, barberos, mercados", concluyó.

Este sábado, al comentar la posibilidad de que se vaya a confirmar la paralización, que también exige la destitución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, consideró que no será respaldada por la mayoría de gremios del transporte público.

"Yo confío en que ese llamado al paro no sea escuchado por la población y mucho menos por los transportistas. Yo, felizmente, he escuchado otras voces de transportistas que están diciendo que por supuesto no van a acudir a ese paro porque lo que necesita el Perú hoy día es trabajar", sostuvo.

Añadió que los promotores de la convocatoria son los mismos "que estuvieron agitando el Perú" antes de la celebración en Lima, en noviembre pasado, de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) "y afortunadamente la población no les hizo caso".

"Nosotros estamos empeñados en mejorar la seguridad, pueden ustedes tener confianza de que los esfuerzos que estamos haciendo los vamos a redoblar", remarcó.

Adrianzén ratificó el pasado 23 de enero que su país vive "una ola de criminalidad que no se había visto antes", tal como también admitió el ministro Santiváñez, días antes de que se produjera un atentado contra la sede fiscal de Trujillo, la tercera ciudad en importancia del país.

Medios locales señalaron que la paralización del transporte público ha sido convocada durante 6 horas, hasta el mediodía del jueves, aunque los dirigentes afirman que si no tienen una respuesta positiva del Gobierno convocarán a otras protestas en las próximas semanas. EFE