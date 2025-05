Sheinbaum aplaza al lunes la puesta en marcha del Plan B de respuesta a los aranceles de Trump

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este domingo que no será hasta el lunes que se publicarán las medidas incluidas en el denominado Plan B elaborad por el Gobierno en respuesta a la imposición de aranceles del 25 por ciento anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha destacado que esperan la respuesta a la propuesta de crear una mesa de trabajo bilateral sobre seguridad y salud pública.

"Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta (de la mesa de trabajo). Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B", ha apuntado Sheinbaum en un vídeo publicado en redes sociales.

"Como decía (Benito) Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", ha añadido.

Sheinbaum ha criticado las "irresponsable" afirmaciones de Washington que vincula al Gobierno mexicano con la delincuencia organizada. En el comunicado de ayer "explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses", ha argumentado Sheinbaum. "Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas", ha apuntado.

Por eso considera una "calumnia" que la Casa Blanca acuse al Gobierno de tener alianzas con organizaciones criminales, "así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio". "La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder. Sí de alto poder, que son de uso exclusivo del Ejército, de ellos, a estos grupos criminales", ha reprochado.

También se ha referido al consumo de fentanilo en Estados Unidos y la falta de implicación de las agencias de seguridad estadounidenses. "¿Por qué no empieza combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas?", ha planteado Sheinbaum.

La mandataria mexicana ha sugerido a Estados Unidos "iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México". "El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido", ha aseverado.

Ha defendido así su propuesta a Donald Trump de establecer una mesa de trabajo "con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública". "La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no", ha remachado.

"No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos, pero esto se los quiero contar. Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con respeto a los derechos humanos", ha argumentado.

Sheinbaum se ha dirigido también a los mexicanos en riesgo de deportación en Estados Unidos. En ese sentido, Sheinbaum envió un mensaje a los mexicanos que viven en Estados Unidos: "Quiero decirles que aquí está su presidenta y un pueblo entero para defenderlos. Si desean regresar a México, aquí los abrazamos".

"El pueblo de México es valiente y tiene mucha dignidad. Es el pueblo más maravilloso que hay sobre la tierra. Les digo que aquí está su presidenta. Tenemos valentía y firmeza, pero siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, hay que actuar con la cabeza fría y el amor al pueblo", ha recalcado.