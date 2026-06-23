Varios incendios arrasan 182 hectáreas en Croacia en sólo 24 horas

Skopie, 23 jun (EFE).- Docenas de incendios están asolando este martes Montenegro y Croacia, país este último donde han ardido 182 hectáreas de matorral y bosque en las últimas 24 horas, mientras las temperaturas superan los 37 grados y proliferan las tormentas eléctricas.

El centro antiincendios de Croacia ha informado de 110 intervenciones de emergencia desde ayer, en las que han intervenido 573 bomberos, 192 vehículos y ocho medios aéreos, informan los medios locales.

Varios de esos fuegos han sido provocados por la caída de rayos durante violentas tormentas de verano.

De momento, no se han registrado daños personales o materiales.

El fuego más devastador se ha registrado en la región de Dalmacia, en la costa del Adriático, donde han ardido 120 hectáreas. También ha habido varios incendios en la isla de Dugi Otok y en la de Hvar.

En la noche del lunes al martes, un incendio originado en Montenegro cruzó la frontera con Croacia cerca de la ciudad costera de Dubrovnik.

En Croacia ardieron en 2025 un total de 3.825 hectáreas y en lo que va de 2026 número de incendios es ya un 20 % mayor que en el mismo periodo que el año pasado.

El Servicio meteorológico de Croacia ha emitido varias alertas para hoy por altas temperaturas y riesgo de tormentas eléctricas. EFE