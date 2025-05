Dimite el obispo de Liverpool tras acusaciones de agresión y acoso sexual a mujeres

Londres, 30 ene (EFE).- El obispo de Liverpool, John Perumbalath, anunció este jueves su dimisión después de recibir acusaciones de haber agredido y acosado sexualmente a dos mujeres.

"Desde que se formularan esas acusaciones, he mantenido constantemente que no he hecho nada malo y sigo haciéndolo", dijo esta mañana en un comunicado el sacerdote, que defendió que las incriminaciones fueron revisadas por el Equipo Nacional de Salvaguardia de la Iglesia Anglicana en 2023 y consideraron que eran "infundamentadas".

"La primera acusación fue también investigada por la Policía y no se tomaron más medidas. Pese a ello, los medios de comunicación me han tratado como culpable de todos los cargos y han tratado las acusaciones como hechos", aseveró el obispo.

La renuncia de Perumbalath llega apenas unos días después de que el canal británico Channel 4 le informase de que iban a emitir un reportaje que contenía acusaciones de comportamiento inapropiado contra dos mujeres.

Igualmente, el religioso calificó de "categóricamente falsas" las informaciones que apuntaban que no había superado los procesos de evaluación antes de ser nombrado obispo de Liverpool.

"Esta prisa por juzgar y mi juicio por los medios de comunicación (sociales o televisivos) ha hecho que mi posición sea insostenible debido al impacto que tendrá en la Diócesis de Liverpool y la iglesia en general mientras esperamos más revisiones", añadió.

Perumbalath dejó claro que su renuncia no está ocasionada "por una falta o por una admisión de responsabilidad" y que ha tomado la decisión por su "propio bienestar" y el interés de la diócesis.

Aunque la fecha exacta en la que terminará formalmente su función como obispo de Liverpool todavía no se ha determinado, Perumbalath especificó que dejará de ejercer su ministerio y de dirigir la diócesis con "efecto inmediato".

El exarzobispo de Canterbury, Justin Welby, dejó este 6 de enero su cargo como primado de la Iglesia de Inglaterra por su inacción a la hora de gestionar casos de abusos sexuales dentro de esta comunión. EFE