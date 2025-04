Socialdemócratas piden a diputados conservadores rechazar política migratoria de su líder

Berlín, 28 ene (EFE).- El Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller alemán, Olaf Scholz, instó este martes a los diputados conservadores críticos con el plan de endurecer la política migratoria del líder cristianodemócrata y candidato a la Cancillería, Friedrich Merz, a rechazar las medidas propuestas, mientras éste se mostró convencido del "acuerdo sin reservas" dentro de su formación.

En una comparecencia ante la prensa, el jefe del grupo parlamentario socialdemócrata, Rolf Müztenich, expresó su esperanza de que "un puñado" de diputados conservadores, "o incluso más", voten en contra de la opinión del bloque formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz y su partido hermanado, la Unión Socialcristiana (CSU) bávara.

Merz había anunciado su intención de presentar esta semana dos propuestas de resolución y un proyecto de ley para frenar la inmigración ilegal en el marco de su plan de medidas, que pasa por una prohibición de facto a la entrada al país de migrantes sin documentación válida y que presentó la semana pasada tras la muerte por arma blanca de un hombre y un niño de dos años en un parque en el sur de Alemania a manos de un ciudadano afgano con problemas psiquiátricos.

Mientras las propuestas de resolución que se debatirán el miércoles en la Cámara Baja no tienen carácter vinculante, la propuesta de ley que Merz quiere someter a votación el viernes en segunda y tercera lectura no cuenta con la mayoría necesaria al no contar de antemano con el apoyo de socialdemócratas y verdes, aunque la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ya manifestó su disposición de votar a favor.

Mützenich recordó que con motivo de la discusión para fijar la fecha de los comicios anticipados, acordó con Merz, jefe asimismo del grupo parlamentario conservador, que no llevarían al Parlamento en lo que queda de legislatura ninguna propuesta de resolución o proyecto de ley en la que los votos de la AfD pudieran ser decisivos, pues esto significaría aflojar el cordón sanitario que los partidos tradicionales han impuesto a la fuerza ultraderechista.

Dijo haber confiado en la "integridad y previsiblidad" de Merz, y agregó que si no se dispone de esas cualidades, "no se puede dirigir un país o aspirar a hacerlo".

A pesar de las críticas dentro de su propio partido, como el jefe de Gobierno del estado federado de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, quien afirmó que votará en contra de las propuestas de resolución en caso de llegar a la Cámara Alta si pasan por la Cámara Baja con el apoyo de la AfD, Merz aseguró ver "un gran acuerdo y consenso" dentro de su partido y de los grupos parlamentarios federal y regionales.

En todo caso, señaló que lo que ocurra en la Cámara Alta, si el proyecto de ley supera la segunda y la tercera lectura, probablemente se decida después del final de esta legislatura.

Merz volvió a apelar a los tres antiguos socios de la coalición de gobierno -socialdemócratas, verdes y liberales- a votar a favor de las propuestas de resolución y el proyecto de ley, este último apoyado finalmente por los liberales, que se someterán a votación el miércoles y el viernes, respectivamente.

Respecto al borrador que se someterá a votación el viernes, recordó que se trata de una ley de limitación del flujo migratorio presentado por el grupo conservador ya en septiembre del año pasado tras el ataque terrorista de Solingen en agosto perpetrado por un ciudadano de origen sirio, que causó tres muertos.

Los tres puntos esenciales de este proyecto de ley son el fin de la reagrupación familiar para los ciudadanos con protección subsidiaria, la reintroducción en la ley de residencia del objetivo de limitar la migración y ampliar las competencias de la policía en el cumplimiento del derecho de residencia, precisó. EFE