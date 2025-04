Sinner y su burbuja infranqueable le convierten en una réplica de Djokovic

Melbourne (Australia), 27 ene (EFE).- El italiano Jannick Sinner, que completó con éxito la defensa del título en el Abierto de Australia, alcanza un nivel vertiginoso sobre la superficie dura que hace recordar a la mejor versión del serbio Novak Djokovic (7),tras conseguir alejarse del ruido de las críticas por su presunto positivo en dopaje.

“Me acuerdo de los partidos que tuvimos en el pasado. Yo tenía el control de los intercambios. Ahora es como jugar contra la mejor versión de Novak. Es muy difícil superarlo”, comentó un abatido Zverev, tras ofrecer una detallada explicación sobre la fugaz evolución experimentada por un Sinner que no tiene techo tras lograr su tercer 'slam' sobre pista dura de forma consecutiva.

El germano incluyó la derecha, el revés, el saque, el resto y las voleas. Dijo que absolutamente todo lo había mejorado. Tampoco se olvidó de su capacidad para estar permanentemente e impasiblemente sobre la línea de fondo, contactando prácticamente todas las pelotas mientras suben, sin dejar espacios, y martirizando a sus rivales con un ritmo explosivo de pies.

“Seguramente, el equilibrio que ganó con la práctica del esquí, le ayuda para el tenis”, comentó uno de sus entrenadores, el italiano Simone Vagnozzi, en la rueda de prensa posterior al choque.

Con las rodillas muy flexionadas y un rostro inalterable, con gesto serio, el italiano ha sido capaz de sobreponerse a las duras críticas recibidas desde el pasado mes de marzo, durante la disputa de la última edición del torneo de Indian Wells, cuando saltaron las alarmas en su entorno por un presunto caso de dopaje.

El joven de 23 años explicó en su día que esta sustancia prohibida entró en su cuerpo de manera no intencionada a través de un masaje de su fisioterapeuta, quien había usado un espray que contenía el esteroide para curarse un dedo que se había cortado.

La decisión de un tribunal independiente por absolver a Sinner fue apelada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en septiembre, por lo que se espera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emita un fallo final sobre el caso en el primer tramo de este 2025.

“Lo que pasó, pasó. Sigo jugando así porque tengo la mente despejada sobre lo que ocurrió. Si fuera culpable, no jugaría así. No pienso en esto, sí que es verdad que hay momentos o algunos días en los que deseo no tener este problema”, desveló un Sinner en rueda de prensa, tras ganar su tercer ´slam´consecutivo sobre pista dura.

El público de la Rod Laver Arena, escenario que vio levantar el trofeo de campeón al balcánico Djokovic hasta en diez ocasiones, corroboró por segundo año las similitudes entre el campeón de 24 grandes y la estrella italiana que acaba de cosechar su tercer 'slam'.

“Cada uno es diferente, aunque es obvio que tengo similitudes con el estilo de Novak, sobre todo en el estilo de juego”, agregó Sinner en rueda de prensa. “Intento saber lo que hace (Djokovic), cuando son los momentos importantes. Tenemos cosas similares, el golpeo limpio desde el fondo, el hecho de comprender los tiros de tu contrincante”, mencionó Sinner como elementos que le asemejan al maestro de Belgrado.

Curiosamente, Sinner prescindió de su fisioterapeuta y preparador físico tras el escándalo por dopaje, y contrató a los expreparadores físicos de Djokovic: el italiano Marco Panichi y el italiano Ulises Badio.

A pesar de las infinitas alabanzas a los actuales entrenadores (Simone Vagnozzi y Darren Cahill), parte del mérito de su rotundo éxito se debe al gran trabajo realizado por el que fue su entrenador desde la infancia hasta hace un par de años, el italiano Ricardo Piatti. El técnico de Como (Italia) construyó un excepcional campeón, con altas dosis de agresividad que le han aupado hasta lo más alto en las pistas duras. Tres 'majors' consecutivos en esta superficie y un balance de 50 victorias por sólo tres derrotas en rápida.

El italiano señaló los “otros slams”, como las tareas pendientes para este 2025 que acaba de arrancar de la mejor manera, con el objetivo de amenazar el dominio en estas dos superficies, la tierra y la hierba, del español Carlos Alcaraz (3), campeón de las últimas ediciones de Wimbledon y Roland Garros.

La rivalidad que arrancó hace unos años entre el italiano Sinner de 23 años y el murciano de 21 ha tomado un giro abrupto la ventaja de 4-1 en Grand Slams favorable al español, después de la conquista del último Wimbledon. Sinner se ha acercado a tan sólo uno de diferencia y en la clasificación mundial ha sido capaz de mantener la importante diferencia, de 5.000 puntos, que les separa.

El devenir de esta incipiente pero entretenida carrera pasará, en primer lugar, por el fallo del TAS y, en segundo lugar, por la capacidad de mejora del italiano en hierba y tierra, así como la del español sobre la superficie dura. EFE