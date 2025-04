Palestina atrae miradas de Sundance con protestas y el estreno de 'All That's Left of You'

Park City (EE.UU.), 26 ene (EFE).- El tercer día del Festival de Sundance, el más importante de cine independiente, estuvo marcado por protestas propalestinas y el estreno de 'All That's Left of You', una película que narra la historia de tres generaciones de una familia palestina y el trauma que las conecta.

"Hoy estoy aquí gracias a la fuerza, el amor y la resistencia de mis antepasados. Esta película es una carta de amor a ellos, y es una carta de amor a mi familia y a mi pueblo", aseguró la directora y guionista palestinoamericana Cherien Dabis minutos antes de que su filme fuera proyectado ante un público del que destacaban las kufiyas en apoyo al país.

En el filme, Dabis, quien es parte del elenco, abarca medio siglo de una familia atravesada por la violencia ejercida a Palestina por parte del Gobierno de Israel.

Comienza en 1948, año de la creación del Estado de Israel, y narra la historia de Sharif, un padre que lucha por proteger a su esposa e hijos de la ocupación israelí en Jaffa, una ciudad que formaba parte de Palestina.

La trama da un salto a 1978, cuando el hijo de Sharif se casa y tiene hijos, para culminar en 1988, con la historia del nieto rebelde y gran admirador de su abuelo.

"Es una expresión de lo más profundo de mi alma, de la parte que busca la humanidad, la solidaridad y la comprensión con todos los seres humanos y que desea que todos podamos ver que las vidas de los demás son igualmente preciosas", ahondó.

Horas antes del estreno de 'All That's Left of You' decenas de personas se congregaron en la calle principal de Park City bajo la nieve en una protesta para exigir a los medios de comunicación y a las productoras y estudios que dejaran "de mentir" sobre la situación en la Franja de Gaza.

"Estamos aquí para decir a los medios de comunicación, que dejen de mentir, que digan la verdad. El genocidio no empezó hace 15 meses, la matanza no ha cesado para los pueblos originarios de Palestina y les pedimos que informen éticamente", aseguró a EFE Razan, una joven de origen palestino.

La mujer aseguró que la congregación de alrededor 50 personas no era "nada en contra de Sundance" y que incluso animaban a las personas a ver las películas que realizadores palestinos presentan en el encuentro de cine, entre las que también destaca el documental 'Coexistence, My Ass!'.

Este mes entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás, como parte del acuerdo en el enclave palestino de Gaza.

El conflicto en la Franja se recrudeció después de los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos del lado israelí -incluyendo locales, extranjeros o con doble nacionalidad, además de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad-; mientras que la brutal respuesta del Estado hebreo ha provocado la muerte de, al menos, 47.000 palestinos.

El Festival de Sundance se llevará a cabo hasta el 2 de febrero en su habitual sede de Park City. Se trata de la penúltima edición que se celebra en esta ciudad a la espera de que se anuncie su nueva locación para 2027. EFE

(vídeo)