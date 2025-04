Djokovic se retira y Zverev peleará con Sinner por el título del Abierto de Australia

El tenista italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev pelearán por el título del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de sus victorias en las semifinales ante el estadounidense Ben Shelton (7-6, 6-2, 6-2) y ante el serbio Novak Djokovic, que se tuvo que retirar tras perder el primer set.

El de Belgrado, diez veces campeón en Melbourne, había llegado a esta penúltima ronda con dudas sobre su estado físico tras sufrir problemas en su pierna izquierda durante los cuartos de final del pasado martes ante el español Carlos Alcaraz. Aún así, fue capaz de remontar y derrotar al murciano, aunque ya había advertido que no sabía cómo se iba a encontrar los días posteriores.

De hecho, el exnúmero uno del mundo no saltó a la pista para entrenar ni el miércoles ni el jueves, lo que arrojó más incertidumbre, pero no faltó a su cita con la semifinal en busca de apurar sus opciones ante Zverev. 'Nole' aguantó la hora y 20 minutos que duró la primera manga, donde tuvo un positivo 0-40 con 2-1 a favor, pero donde también tuvo que salvar cinco bolas de rotura antes de jugar una igualada 'muerte súbita' que cayó del lado del germano por 7/5.

Tras ese momento, Djokovic decidió no continuar en la pista, con una grada que no se lo tomó nada bien y que le abucheó durante su marcha, lo que provocó cierta reprimenda de Zverev. "Lo primero que quiero decir es que, por favor, no abucheéis a un jugador que se lesiona", indicó el de Hamburgo, que buscará su primer título de 'Grand Slam' en su tercera final tras la del año pasado ante Carlos Alcaraz en Roland Garros y la de 2020 ante el austriaco Dominic Thiem en el Abierto de los Estados Unidos.

"Sé que todo el mundo ha pagado las entradas, pero Novak Djokovic es alguien que ha dado a este deporte durante los últimos 20 años absolutamente todo de su vida. Ha ganado su torneo con un desgarro abdominal, ha ganado este torneo con un desgarro en el tendón de la corva, si siente que no puede continuar un partido de tenis, no puede continuar un partido de tenis", aseguró.

El de Hamburgo, segundo cabeza de serie, jugará su primera final en Melbourne ante el actual campeón y primer favorito, el italiano Jannik Sinner, que superó con bastante solvencia al estadounidense Ben Shelton por 7-6(), 6-2, 6-2.

El de San Candido sigue con paso firme en la defensa de su título y sólo paso verdaderos apuros en una primera manga que el zurdo americano pudo haberse adjudicado de no haberle fallado el pulso en el momento clave. Shelton, vigesimoprimer cabeza de serie del torneo, rompió con 5-5, pero luego no fue capaz de sentenciar con su poderoso servicio y Sinner no le dio opciones en la 'muerte súbita' (7/2).

A partir de ahí, el número uno del mundo sacó su mejor repertorio y su actual estado de forma para desarbolar al estadounidense, algo 'tocado' en lo físico, y al que su resistencia no fue suficiente para alargar más un duelo. Sinner quebró rápido en el segundo set para ponerse con un claro 4-0 y en el tercero, tras un amago de igualdad, encadenó cinco juegos consecutivos para disputar la tercera final de 'Grand Slam' de su carrera tras la del año pasado en este escenario y la del pasado US Open.