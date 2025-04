Hansi Flick: "Creímos en nosotros y fue un fantástico final"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, celebró el triunfo sobre el Benfica (4-5) en el Estádio da Luz que les da el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido "increíble" con un final "fantástico" para los intereses de su equipo.

"Creímos en nosotros siempre y ya era bueno el punto, pero al final sumamos 3 y es mejor. Fue fantástico el final, nos involucramos mucho en la segunda parte, creamos más oportunidades y acabamos marcando y ganando", manifestó en rueda de prensa tras el partido.

"Ha sido un partido loco. Creo que el Benfica lo hizo muy bien en la primera parte, y nosotros cometimos muchos errores. En la primera parte el resultado era contrario, teníamos que cambiar algo en la posición para poder remontar, y lo hicimos. Remontar es lo mejor que hicimos", añadió.

Flick, que aseguró que no vive en el pasado para no hablar de la mala racha en LaLiga, calificó de "loco" el partido. "Fue algo loco, pero un partido con un final magnífico. Un partido increíble, el equipo ha sorprendido siempre esta temporada, también lo hizo en la Supercopa", reconoció el técnico alemán.

"Lo más importante es recordar que necesitamos tiempo. En el partido cometimos errores pero no teníamos muchas oportunidades para entrenar, entre partidos y recuperaciones. Para los jugadores es muy complicado. Estamos ya en octavos, de forma directa, y es muy bueno para nosotros tener unas semanas sin partido", señaló, pensando en el calendario que viene.

"Estoy muy contento por el equipo, al final hemos ganado y ahora todos tenemos buenos recuerdos de Lisboa", bromeó Flick, después de decir en la previa que tenía buenas memorias de un feudo donde, con el Bayern, ganó 2-8 al Barça.

En cuanto al portero Szczesny, que cometió dos errores que se transformaron en goles en contrato, le defendió "¿Qué jugador no comete errores? Es normal. Perdemos y ganamos puntos no solo por un jugador, somos un equipo. A veces tenemos que jugar como en la segunda parte y me ha gustado lo visto, nos salvó de algún gol", comentó.