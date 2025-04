La defensa, impedimento para que el dominicano Jones siguiera en el Jazz

México, 18 ene (EFE).- El bajo aporte defensivo provocó que el alero dominicano David Jones fuera cortado por el Utah Jazz de la NBA, que en noviembre pasado lo firmó con un contrato de dos vías en su filial de la G-League, los Salt Lake City Stars.

“La salida fue una decisión que tomaron los directivos de Utah. La respeto, no estaba en mis manos cambiarla. La razón que me comentaron fue que buscaban a un jugador más defensivo”, explicó a EFE.

Jones, de 23 años, empezó la temporada con los Capitanes, con los que participó cuatro juegos en el ‘Tip-Off Tournament’, la primera parte de la temporada de la G-League, la liga de desarrollo de la NBA.

En eso partidos, el oriundo de Santo Domingo dejó promedios por partido de 21.3 puntos, seis rebotes, 3.5 asistencias, 1.8 robos y 1.3 bloqueos, además de que el 17 de noviembre, seis días antes de su salida a Utah, superó una marca personal en estadísticas al conseguir 34 puntos y 10 rebotes en un duelo ante los Austin Spurs.

Sin embargo, su paso por el Jazz, organización que nunca lo ascendió a su equipo de NBA, a lo que tenía derecho por su contrato de dos vías, fue efímero y volvió a los Capitanes el 3 de enero pasado.

En Salt Lake City Stars, la filial del Jazz, Jones disputó 11 duelos, en los que dejó estadísticas de 13.2 puntos, 6.2 rebotes, 3.3 asistencias y 1.1 robos por encuentro.

El español Ramón Díaz, entrenador de los Capitanes, ha considerado a Jones como uno de sus mejores jugadores ofensivos de la segunda unidad.

“En el Jazz aprendí que tienes que trabajar duro todos los días y ser disciplinado, además entendí cómo funciona el negocio en la NBA, en donde un día un equipo te puede necesitar y al otro no. No fue duro porque soy joven, al contrario lo veo como una experiencia que usaré para el futuro”, añadió Jones.

El atacante se ha sentido cómodo en su regreso a Ciudad de México, “en familia”, y feliz por volver a hablar más español que inglés en un vestuario; Capitanes es la única franquicia latinoamericana en el sistema NBA.

“Me costó irme, pasó rápido. Pensé que iba a durar más tiempo en Capitanes, pero ya estamos de regreso”.

Junto a mejorar su defensa, el caribeño todavía batalla para ser más efectivo en sus triples, algo que cree le facilitará cumplir el sueño de llegar a la NBA.

Sobre volver a la selección dominicana, Jones dijo que no está en sus planes mientras tenga contrato con algún equipo, aunque reconoció que su agente ha estado en contacto con los directivos de la federación de baloncesto de su país.

“Si estoy libre y no tengo nada qué hacer, no estoy con un equipo jugando, me encantaría ponerme la camiseta. Mi agente ha tenido contacto con la directiva y el coach”, sentenció.EFE