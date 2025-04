Bordalás y los insultos racistas: "Que los saquen de los campos de fútbol"

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, se sumó a la opinión de su colega del Barcelona Hansi Flick contra los gritos racistas que el jugador azulgrana Alejandro Balde denunció haber recibido de la grada y subrayó que "hay que sacarlos de los campos de fútbol".

"No lo sabía y me sumo a lo que ha dicho Flick. Estoy en contra de cualquier comentario, cualquier cántico racista, me sumo totalmente, y bueno, que den con ellos y que los saquen de los campos de fútbol, ya lo he dicho en muchas ocasiones", opinó Bordalás. EFE