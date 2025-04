Fiscal de la CPI visita por primera vez Damasco por invitación de Gobierno de transición

La Haya, 17 ene (EFE).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha viajado a Damasco por invitación del Gobierno sirio de transición, con el objetivo de “explorar” las posibilidades de que la Justicia internacional pueda “garantizar la rendición de cuentas por los presuntos crímenes cometidos” en el país durante la dictadura de Bashar al Asad.

Según explicó este viernes la oficina del fiscal, la visita de Khan a Damasco está en línea con “su política de cooperación y complementariedad”.

Ese viaje se basa en el “enfoque dinámico” de la oficina para “interactuar” con las autoridades nacionales de un país, en este caso Siria, que no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro del tribunal, uno de los motivos por los que la Corte no ha podido abrir una investigación estos años.

“El fiscal de la CPI ha viajado a Damasco por invitación del Gobierno de transición de Siria, tras los acontecimientos recientes y con el objetivo de explorar cómo la Oficina del Fiscal puede ofrecer su colaboración en apoyo a los esfuerzos de las autoridades sirias para garantizar la rendición de cuentas por los presuntos crímenes cometidos en el país”, indicó.

Una de las cuestiones que ha tratado Khan con las autoridades de transición política en Siria es “la clarificación de los parámetros legales y los requisitos del Estatuto de Roma”, aunque también ha abordado “posibles áreas en las que el apoyo y la asistencia” de la fiscalía de la CPI “puedan ser valiosos” para Damasco durante el proceso de rendición de cuentas.

“El fiscal expresó su gratitud por las discusiones abiertas y constructivas durante su visita, en las cuales se acordaron acciones de seguimiento”, aseguró su oficina desde La Haya.

La guerra civil en Siria, que empezó a principios de 2011, se ha cobrado la vida de más de 230.000 civiles y suma más de 100.000 desaparecidos y millones de desplazados dentro y fuera del país.

El miércoles, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la justicia transicional es "crucial" para que los responsables de violaciones de derechos humanos en Siria rindan cuentas ahora.

Y calificó de “fundamental” abordar "los errores cometidos por todos los actores en Siria durante las últimas cinco décadas", en referencia al más de medio siglo de la familia Al Asad en el poder.

En este sentido, recordó que durante casi 14 años de conflicto civil se han documentado “casos de los crímenes de guerra más graves e incluso crímenes de lesa humanidad” como desapariciones forzadas, tortura o el uso de armas químicas, actos que “deben investigarse a fondo” para luego impartir justicia “de manera justa e imparcial”.

El régimen de Al Asad fue derrocado el pasado 8 de diciembre, cuando una coalición rebelde islamista liderada por Hayat Tahrir al Sham (HTS) logró tomar Damasco tras poco menos de una semana de ofensiva relámpago que culminó con la huida del ahora expresidente a Moscú. EFE