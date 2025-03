Romeo Santos y Aventura ponen fin en Santo Domingo a su gira 'Cerrando ciclos'

Santo Domingo, 6 ene (EFE).- El grupo Aventura, liderado por Romeo Santos, culminó su gira de despedida 'Cerrando Ciclos' cerca de la medianoche de este domingo con una "histórica" presentación en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, que reunió a más de 50.000 personas, informaron este lunes los organizadores.

La agrupación de bachata son los primeros artistas nacionales e internacionales en lograr la "hazaña" de llenar por completo el Féix Sánchez en cuatro oportunidades, tres de ellas los días 27, 28 y 29 de diciembre pasados, aseguró la empresa SD Concerts.

Max, Lenny, Henry y Romeo Santos causaron furor entre sus seguidores, repasando los álbumes desde 'Generation Next hasta 'The Last'.

No faltaron temas como 'Llorar', 'El malo', 'El perdedor', 'Por un segundo' o 'La niña cambió', entre otros éxitos.

En el último concierto, según los promotores, se habilitaron 3.000 asientos más en las áreas más costosas.

"Esto yo lo hago porque yo los amo a ellos y yo sé que ustedes aman a Aventura. Puede ser que este ciclo se cierre esta noche, pero yo sé que en el corazón de ustedes nunca se va a cerrar, por ende, quizás, si un día se abre es porque Dios es más grande y me motiva también lo haré, vamos a ver, pero por ahora está cerrado", dijo Romero al final del espectáculo.

Además de las dinámicas que involucran a algunas personas del público para cantar canciones como 'Ella y yo', el cuarteto agregó las participaciones de Milly Quezada, Natti Natasha, Yailin La Más Viral y Judy Santos.

'Cerrando ciclos' comenzó el 1 de mayo en Estados Unidos, recorriendo varias ciudades de ese país, Canadá, Europa y Latinoamérica. EFE