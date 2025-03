Comienza el juicio contra el expresidente francés Sarkozy sobre la financiación de su campaña de 2007

El expresidente francés Nicolas Sarkozy se enfrentará de nuevo a partir de este lunes ante un tribunal en el arranque del juicio por la presunta financiación irregular de su campaña electoral de 2007, una trama que comprende un supuesto pacto con el fallecido líder libio Muamar Gadafi.

El juicio culmina una década de investigaciones sobre la acusación de que Sarkozy aceptó 50 millones de euros por parte de Gadafi para impulsar su finalmente triunfal campaña de 2007.

El abogado del expresidente, Christophe Ingrain, ha asegurado en una declaración recogida por la televisión francesa BFMTV que "no existe ninguna relación especial" entre Francia y la Libia de Gadafi y que "el tribunal debe centrarse en la realidad de los hechos y distanciarse de esta vaga teoría".

El expresidente será juzgado por el tribunal judicial de París, desde el lunes 6 de enero hasta el 10 de abril, por "corrupción, encubrimiento de malversación de fondos públicos, financiación ilegal de campañas y conspiración criminal" y tendrá que comparecer esta tarde con una pulsera electrónica, tras haber sido condenado definitivamente el 18 de diciembre a un año de prisión por corrupción en el asunto de las escuchas telefónicas.

En el proceso están implicados otros once acusados, entre ellos tres ex ministros, entre ellos dos antiguos ocupantes de la cartera de Interior: Claude Guéant y Brice Hortefeux, así como un amigo del expresidente, Thierry Gaubert. El empresario franco-libanés Ziad Takieddine, acusado de haber actuado como engranaje del acuerdo y una fuente de información de los investigadores, se encuentra en Líbano y no se espera que comparezca ante el tribunal de París.

Nicolas Sarkozy se enfrenta a hasta 10 años de prisión, una multa de 375.000 euros, la prohibición de parte de sus derechos civiles (incluido el derecho a votar) y de ocupar cargos públicos.