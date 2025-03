Los estadounidenses Corbin Leaverton y Brock Heger dominan en challenger y SSV

Redacción deportes, 3 de ene (EFE).-Los pilotos estadounidenses Corbin Leaverton, en la categoría challenger y Brock Heger, en SSV, completaron la terna de ganadores del prólogo de coches de la 47 edición del Rally Dakar, que se disputó este viernes en en Bisha (Arabia Saudí) y un trazado de 29 kilómetros.

Corbin Leaverton, con un Taurus T3 Max, lideró la exhibición del equipo Reb Bull Off-Road Junior, que ya ganó en challenger en 2024 con la española Cristina Gutiérrez, y se adjudicó el prólogo con un tiempo de 17 minutos y 17 segundos, 4 menos que su compañero, el portugués Gonçalo Guerreiro, que también pilota el mismo vehículo.

Ambos siguen los pasos de Seth Quintero y Mitch Guthrie, que compitieron luciendo mismos colores antes que ellos. Acostumbrado a victorias en el Campeonato del Mundo Off-Road y el Best In The Desert en Estados Unidos, Leaverton descubre ahora los desiertos saudíes tras una preparación exprés en Marruecos

El argentino Nicolas Cavigliasso quedó tercero a 11 segundos del ganador y los mandos de otro Taurus perteneciente al equipo BBR.

Pau Navarro fue el primer español en el prólogo al quedar undécimo con el prototipo Taurus, con un tiempo de 17:50.

El estadounidense Brock Heger, fichado por Polaris para acompañar a Xavier de Soultrait y Florent Vayssade y que debuta en el Dakar, logró sacar 19 segundos al argentino Jeremías González Ferioli en la categoría SSV, con un tiempo en la meta de 17:40, mientras que su compañero, el francés Xavier de Soultrait, fue tercero con 18:05.

Pese a ser novato, Heger ha podido contar con la experiencia de Jimmy Lewis, el pionero americano del Dakar, así como con los consejos de Seth Quintero, Mitch Guthrie y de Xavier de Soultrait.

Fernando Álvarez fue el primer español en la categoría al quedar séptimo en el prólogo y un tiempo de 18:27 en el quinto Dakar en el que participa, aunque solo pudo acabar el de 2021 al quedar decimotercero. EFE

jmd/og