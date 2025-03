Corberán: "Desde que soy entrenador, cada reto siempre ha sido el más importante y hay que afrontarlo así"

El nuevo técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, ha declarado este sábado, durante su presentación ante los periodistas, que "cada reto siempre ha sido el más importante" para él desde que comenzó a entrenar y que por ello "hay que afrontarlo de esa forma" durante su estancia en el club 'che', prevista hasta 2027.

"Desde que soy entrenador, cada reto siempre ha sido el más importante y hay que afrontarlo de esa forma. Desde los inicios he estado en retos apasionantes, difíciles y este es el siguiente que tengo delante de mí. Voy a dar lo mejor de mí mismo", dijo Corberán en su comparecencia ante los medios de comunicación en el Estadio de Mestalla.

"Gracias al Valencia por confiar en mí y antes de estar con vosotros sí que me gustaría lanzar un mensaje de cariño, de recuerdo, a todas esas víctimas que sufrieron las consecuencias terribles de la DANA", inició Corberán su discurso desde la sala de prensa.

"Soy vecino de Cheste, es uno de los pueblos afectados y, desde la distancia, viví con mucha pena porque fue una situación muy dolorosa y en estas fechas navideñas, especiales de familia, me gustaría lanzar ese mensaje de recuerdo porque la gente que sufrió para la familia valencianista nunca va a quedar en el olvido", añadió al respecto.

Luego envió un mensaje a la descontenta afición 'che'. "Estoy para trabajar, dar lo máximo de mí, que estén convencidos que voy a dejarme la piel en esto. Soy un valenciano que va a vivir el trabajo con una gran responsabilidad y que la entrega que voy a tener por lograr el objetivo va a ser el máximo que un entrenador puede tener", afirmó.

"Vengo a trabajar con los jugadores que están y eso es una realidad. A partir de ahí, incluso antes de mi llegada, en el Valencia están trabajando para forzar el equipo en las necesidades que se consideran. Desde ahora, a partir de vivir el día a día y sentir a los futbolistas de cerca, pues mi impresión estará ahí y mi comunicación con Corona va a ser constante", aludió al director deportivo, Miguel Ángel Corona.

"Sé que el Valencia buscará el máximo apoyo y esfuerzo si lo necesitamos y sé que había un trabajo previo hecho antes de mi llegada. También soy consciente de que el grueso para conseguir el objetivo es con los jugadores que están", agregó en presencia del propio Corona.

"Desde que comienzo a hablar con el club, pues evidentemente he hecho un análisis de la plantilla. En el fútbol no siempre los resultados son acordes a los méritos. Estoy convencido que estos jugadores pueden dar más nivel. Les he visto el rendimiento, les he visto hacer cosas muy buenas en el campo", argumentó el nuevo entrenador valencianista.

Luego recalcó que su "objetivo" para esta etapa "va a ser recuperar el máximo nivel que soy consciente que ellos tienen". "Hay una parte de fe en ellos y de trabajo que es por lo que digo que tengo las ganas y la ilusión de empezar ya", precisó Corberán sobre sus planes para 2025.

Además, aseguró que su comunicación en todo momento "ha sido con la presidenta y Corona". "Son las personas que me han trasladado el proyecto", apostilló sobre cómo había cuajado su fichaje como reemplazo de Rubén Baraja. "No he hablado con él", dijo sobre el anterior técnico.

"No tengo relación directa, sí indirecta. Pero voy a tratar de aprovechar lo mucho que ha hecho bien aquí en el Valencia. Lo siento así. Es importante construir desde unas bases que se han hecho previamente. No siempre lo que hacemos los entrenadores se trasladan en resultados", reflexionó Corberán antes de detallar su pensamiento.

"Como entrenadores, por encima de nuestros sentir e ideas, está la busca de resultados. Tengo una idea de lo que es el equipo y cada jugador. A veces, esa experiencia se modifica y a partir de ahí es cómo vamos a sacar el máximo de los futbolistas. Mi sentir y objetivo es ese. El trabajo va direccionado a ello", comentó al respecto.

"Lo que he sentido es una convicción absoluta por parte del Club y de las personas que han hablado conmigo. Evidentemente, la grandeza del escudo que desde hoy empiezo a representar y la convicción de las personas que contactaron conmigo pues esa mezcla hace que por encima de la dificultad uno aquí tiene que estar", prosiguió en la conferencia.

De nuevo volvió su mente hacia la afición. "Espero y deseo de recuperar la ilusión de las personas que la han perdido. Desde pequeño he crecido en una casa donde en la estufa del salón estaba el escudo del Valencia. Soy valenciano y es un sentimiento que he heredado y un sentir que cuando uno tiene la posibilidad de venir aquí pues tengo la ilusión de revertir aquello que no se está consiguiendo", resaltó.

Mientras, abogó por "transmitir" su "sentir" a la plantilla "y que aprecien los futbolistas que vengo a dar lo mejor de mí y que tengan claro que espero lo mejor de ellos". "Desde ahí, que cada día nos sirva para crecer y eso se plasme en los partidos para ganar", puntualizó.

"Soy consciente de la dificultad actual, pero también de la historia que representamos. Estar aquí y ayudar al Valencia es mi absoluta responsabilidad", agregó. "Ha sido rápido, se ha dado todo como se tenía que dar. Tuve mi último partido con el West Bromwich el mismo día que el Valencia contra el Alavés y al día siguiente se pusieron en contacto conmigo, me ha hecho perder hasta el día de semana en que estamos", admitió.

Igualmente confesó "días intensos" por su llegada a Mestalla. "Pero a la vez, el sentimiento de responsabilidad me llevó a estar aquí", defendió. "Habrá que ser muy buenos en defensa cuando tengamos la pelota y hacer muchas cosas buenas cuando dispongamos de ella. En defensa es buscar equilibrio entre agresividad y solidez", aseveró Corberán.

"Cuando tienes el balón hay que buscar el equilibrio entre control y progresión. Ese binomio entre defensa y ataque es algo que tenemos que evolucionar y dominar. Eso trabajaré a partir de mañana. El fútbol es un juego de aprovechar ventajas y optimizar el nivel de tus futbolistas", expresó.

"VENGO CON LA CONVICCIÓN DE TRABAJAR CON LOS QUE ESTÁN"

También fue preguntado sobre la opción de acudir al mercado invernal de fichajes: "Vengo con la convicción de trabajar con los que están y con el trabajo de ayuda al club hacía el esfuerzo que sé y va a hacer por reforzar el equipo. No te puedo dar más datos. Es un sentir y es un inicio del proyecto. Mi posición es trabajar con los que están y ayudar al club en el esfuerzo de reforzar la plantilla por la posición actual".

"Los resultados deben ser una consecuencia de cómo rendimos. El rendimiento tiene que ver con el compromiso, trabajo duro y exigencia. Sin compromiso en la causa tampoco y eso conlleva muchas cosas", añadió Corberán, para luego presentar a su 'staff' técnico en esta nueva etapa.

"Mi idea es sumar. En este club, uno de los valores es el capital humano y quiero aprovecharlo al máximo. A ese personal que va a tener la posibilidad de demostrar esa valía que percibo y soy consciente de ella, voy a sumar a personas que me han demostrado su valía en experiencias previas", se refirió a un grupo con Marcos Abad como entrenador de porteros y a Jorge Alarcón y Josep Alcácer como entrenadores asistentes.

Martin Drury será entrenador ayudante y tendrá el foco en la mejora individual del futbolista, Rafael Aranda ejercerá como preparador físico y Ángel de las Heras será ayudante en campo. "Ese es el grupo que estaba trabajando conmigo y que puede complementar muy bien al valor que estaba en el club", concluyó Corberán hablando de su 'staff' en el banquillo.