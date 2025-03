Iñigo Pérez sobre James y Raúl de Tomás: "El club no ha apartado a nadie"

Madrid, 21 dic (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, evitó este sábado hablar sobre la situación deportiva del colombiano James Rodríguez y Raúl de Tomás, aunque aseguró que "no están apartados del equipo", y dijo que los resultados y el juego de las últimas semanas les hacen estar en "una línea ascendente".

El Rayo Vallecano, con 21 puntos, visita esta jornada el Benito Villamarín para medirse al Betis y despedir 2024. Lo hace tras empatar en los últimos siete días con el Real Madrid y Villarreal.

"Tenemos una línea ascendente. Hemos mejorado en generar volumen de ocasiones y también en cómo defender posibles ocasiones pero ahora quiero mejorar en los momentos en los que tenemos una ventaja. Eso no puede ser un lastre. Hay que tocar diferentes teclas para que no se nos vuelva en contra. Me da rabia los goles que hemos encajado defendiendo nueve o diez jugadores como el día del Barcelona o el Athletic”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Uno de los aspectos en los que tiene que mejorar el equipo es de lograr mantener las ventajas cuando el resultado es favorable. En siete partidos en los que se adelantó terminó empatando o perdiendo.

"Prefiero adelantarme y buscar una solución. En muchos partidos nos entra miedo escénico a ganar. El otro día nos sucedió. Estuvimos bien once contra once y a nosotros nos entró esa pequeña duda, de si defender o atacar. Le seguiré dando vueltas pero espero empezar muchos partidos ganando”, confesó.

Enfrente está jornada está el Betis, un equipo que llega al partido con varias bajas importantes.

"No creo que eso nos dé ventaja. Hacen que pierdan potencial pero no te suma a ti nivel o te hace estar más cerca de ganar. La idea de Pellegrini es muy reconocible y el campo presiona”, señaló el técnico navarro, que no espera un partido cerrado en el Benito Villamarín.

"No lo espero porque ambos buscamos la portería rival. No veo a ninguno de los dos esperando. Nosotros tenemos que generar volumen para encontrar el acierto. Solemos llegar más veces y nos cuesta más. Si tengo más fluidez puedo encontrar el gol”, apuntó.

Para este partido, al igual que contra el Real Madrid y Villarreal, no estará James Rodríguez. Tampoco Raúl de Tomás, del que el club informa que padece una "enfermedad común". Sobre el rumor de que ambos están apartados del equipo, Iñigo Pérez fue tajante.

“No puedo hablar pero el grupo no ha apartado a nadie. El club no ha apartado a nadie. Me fastidia que se diga que este vestuario, que es elogiable, hace eso. Igual se dice a sabiendas de que es mentira para que venga aquí y cuente más. No lo van a conseguir”, concluyó. EFE