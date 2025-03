Infografías del martes 17 de diciembre de 2024

ELON MUSK - Seis empresas son la base del imperio, cada vez más valioso, del autoproclamado 'technoking' del mundo, Elon Musk, el hombre más rico del planeta. Y Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos, es la joya de la corona, y con la que ha tejido una extensa telaraña de relaciones.

PREMIO SÁJAROV - El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia recibió este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia y aseguró que lo acepta "con gratitud, pero sobre todo con inmensa responsabilidad", y afirmó que la violencia del Gobierno de Nicolás Maduro "es un torpe instrumento para postergar lo inevitable".

FÚTBOL FEMENINO INFORME - El crecimiento de las competiciones femeninas de fútbol "está aportando un mayor reconocimiento y profesionalización en diversas partes del mundo, pero ejerce una presión excesiva sobre algunas jugadoras", según un informe del sindicato FIFPRO que identificó una amplia disparidad en la carga de partidos entre 300 futbolistas analizadas.

FÚTBOL THE BEST - Los ganadores de los premios 'The Best' de la FIFA a los mejores jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, goles y aficionados de 2024 se conocen este martes en un acto virtual que tendrá lugar en Doha (Catar).

FÚTBOL CONMEBOL - El River Plate de Argentina lidera la clasificación de los mejores clubes fútbol de la Conmebol, seguido por Palmeiras, que junto a otros cinco equipos dominan las diez primeras posiciones del listado al cierre del año 2024.

----

jdm/mf

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com