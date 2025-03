Ancelotti: "Es un honor ser comparado con Miguel Muñoz"

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- El técnico italiano Carlo Ancelotti se convertirá, si el equipo blanco supera al Pachuca en la final de la Copa Intercontinental, en el más laureado de la historia del Real Madrid con el que sería su decimoquinto título, superando a Miguel Muñoz, y afirmó que es "un honor ser comparado" con él.

"Me doy cuenta de que es algo importante para mí conseguir todo este éxito con el Real Madrid", reconoció a horas de su cita con la historia ante la posibilidad de marcar el techo de títulos de un técnico del club blanco.

"Es algo raro de ver tras hacer un buen trabajo. Quiero seguir haciéndolo. Es un honor ser comparado con Miguel Muñoz y también con los entrenadores que han tenido la suerte de entrenar al club más grande del mundo", añadió.

Entre tanto éxito, Ancelotti ha recibido numerosas críticas, como las que soporta en la actual temporada en la que el Real Madrid ya ha perdido cinco partidos en cuatro meses, mientras que en toda la pasada campaña cayó en dos. Una vez más, el técnico italiano demostró su talante.

"La crítica es aceptable, es parte de mi trabajo. He diferenciado muy bien la crítica y la profesional deportiva la tengo en cuenta porque no siempre haces las cosas bien, aunque lo intentas. A veces te equivocas y la crítica te despierta. Es una parte importante de mi trabajo porque el entrenador es criticado, no hay ni uno solo en la historia del fútbol que no la tenga. Hay que entenderla", señaló. EFE