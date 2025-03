Jorge Martín y su homenaje en el Metropolitano: "Ha sido brutal, una experiencia que no olvidaré nunca"

El piloto español de MotoGP Jorge Martín, flamante campeón del mundo de MotoGP con Prima Pramac (Ducati) y seguidor del Atlético de Madrid, reconoció que fue "brutal" su homenaje antes del duelo entre los rojiblancos y el Getafe este domingo, una experiencia que no olvidará "nunca".

"Me latía el corazón muy fuerte cuando iba a salir con la moto, es algo que no se ha hecho nunca, así que gracias al Atlético por esta oportunidad. Estoy superagradecido. Cuando he parado la moto he empezado a sentir el público gritar, gracias a todos los atléticos por haberme acompañado en la celebración", dijo el piloto madrileño en declaraciones a los medios del club.

El de San Sebastián de los Reyes calificó de "brutal" su "experiencia única" en el centro del Riyadh Air Metropolitano antes del Atlético de Madrid-Getafe de este domingo, como homenaje por su título de MotoGP. "Poder celebrar con la Copa del Mundial con todos ellos ha sido una pasada. Ha sido una experiencia que no olvidaré nunca. Ojalá pueda volver a ser campeón para repetirlo alguna vez más", deseó.