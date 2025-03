Canciller hondureño: Declaraciones de embajadora de EEUU no caen en los mejores momentos

Tegucigalpa, 16 dic (EFE).- El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo este lunes que algunas afirmaciones contra la corrupción de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, "no caen en los mejores momentos".

"Nosotros no podemos interpelar funcionarios de otro Estado, pero sí creo que a veces las declaraciones de la embajadora no son o no caen en los mejores momentos", subrayó Reina a los periodistas sobre una reciente afirmación de la embajadora estadounidense: "La corrupción es terrible en este país".

La diplomática indicó además que la corrupción "ha impactado en cada persona en el país, y es importante construir un mecanismo diferente para luchar contra la corrupción. Yo creo que la CICIH (Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, una promesa de la presidenta hondureña, Xiomara Castro), es uno de los mecanismos muy importante", con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Yo creo que hay que entender que en todos los países del mundo hay corrupción, en todos los países del mundo se toman decisiones que son debatidas o complicadas. Hay grandes niveles en otros países de personas que reciben perdones presidenciales, personas que son acusadas antes de ser candidatos y algo existe en los Estados Unidos de América", subrayó el alto funcionario hondureño.

Agregó que es difícil ponerse a criticar a otros países, y que sobre la corrupción en Honduras, cree que "se debería reconocer los avances que hemos realizado".

"Lo que buscamos es más bien un apoyo, porque creo que se han tomado medidas muy concretas" para combatir la corrupción, indicó Reina.

Además, recordó que la Fiscalía esté reabriendo "casos que estaban engavetados" y "se ha puesto a la orden de los Estados Unidos muchos casos", relacionados con la corrupción.

"Creo que vale la pena reconocer que hay un avance y obviamente, este riesgo es terrible en todo el mundo, hay corrupción a todos los niveles, hay corrupción a nivel empresarial de grandes compañías que han sido acusadas a nivel mundial. A veces la embajadora, a nuestro parecer, tiene expresiones que no creo que caen en los mejores momentos oportunos, cuando lo que buscamos más bien es apoyo, respaldo", recalcó Reina.

Añadió que ha tenido "varias discusiones o intercambios con la embajadora por estos puntos, porque creemos que cuando hay un debate político pendiente (...) se debe ser muy realista".

En su opinión, en Honduras ha habido "una corrupción campante que no fue nunca criticada por el Gobierno de los Estados Unidos en algún momento, hasta que se llevaron a Juan Orlando (Hernández) y antes no había problemas, así que yo creo que debemos poner las cosas en su contexto".

Hernández, quien gobernó durante dos períodos en Honduras (2014-2022), fue entregado a Estados Unidos en abril de 2022 para ser juzgado, y condenado este año, a 45 años de prisión en Nueva York, por delitos asociados al narcotráfico y uso de armas. EFE