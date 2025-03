Flick sobre su sanción: "Quizás he de trabajar mi comportamiento"

Sant Joan Despí (Barcelona), 14 dic (EFE).- El técnico alemán Hansi Flick se ha referido este sábado a la expulsión sufrida ante el Betis que le ha acarreado dos partidos de sanción y ha admitido que "quizás" tiene que trabajar su comportamiento, aunque ha expresado su deseo de que "los árbitros piten de la misma manera, no solo con el Barcelona".

Por una vez Flick, muy conservador en la sala de prensa, se ha salido del guión y ha opinado sobre cuestiones fuera de tácticas de fútbol.

Ha respondido cuando le han preguntado sobre su expulsión ante el Betis y si consideraba justa la sanción; y Flick se ha extendido al respecto.

"Creo que mi reacción no fue buena, está claro, fui yo mismo (..) A principios de temporada, le dije a mi staff que no se quejaran de los árbitros, porque no quiero que perdamos energía en esas cosas que no podemos cambiar", ha dicho.

"Para mí ha sido duro, estoy en una Liga diferente, acabo de llegar y me enseñaron la roja. Acepto la suspensión. Quizá he de trabajar mi comportamiento. Solo quiero que los árbitros piten de la misma manera, no solo con el Barça", ha insistido.

Flick ha desvelado que a sus jugadores siempre les dice que tienen que aceptar las decisiones del árbitro y jugar y por ello se congratuló de que no quejen de los árbitros.

"El comportamiento es fantástico, diferente a hace unos años y esta es la filosofía es esta. (Tenemos que) Prestar atención a lo que podemos hacer mejor. Los árbitros también pueden mejorar. Todos somos personas humanas y nos equivocamos. Acepto la roja, tengo que mejorar en mis reacciones, esa es mi responsabilidad", ha resumido.

En cuanto al partido del domingo, ha pedido a sus futbolistas jugar concentrados "al cien por cien" ante un rival que buscará los puntos débiles del Barcelona. "Todo depende de nosotros", ha insistido.

Flick ha hablado sobre los jugadores que puede recuperar y ha nombrado a tres futbolistas: Ronald Araujo, Ansu Fati y Andreas Christensen.

Del uruguayo, Flick ha adelantado que el plan es que pueda jugar algunos minutos. "No sé cuántos, igual lo hace de inicio o no, pero está listo para jugar", ha insistido.

También se ha referido a la recuperación de Ansu Fati, lesionado desde hace un mes, y de los progresos de Andreas Christensen, que no juega desde finales de agosto.

No ha confirmado si habrá rotaciones en su once titular, pero el técnico alemán ha aclarado que su equipo está plenamente focalizado en el partido ante el Leganés no en el de la próxima semana ante el Atlético de Madrid.

"El partido de domingo es contra el Leganés y tengo que decidir. Tenemos jugadores de mucha calidad y podría ser que hubiera alguna rotación", ha insistido.

Sobre su sustituto el domingo en el banquillo, su ayudante Marcus Sorg ha comentado que es un entrenador "con mucha experiencia y conocimiento" de fútbol del que tiene "toda la confianza". EFE

(foto) (vídeo)