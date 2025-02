Localizado en Siria un estadounidense desaparecido hace siete meses

Un ciudadano estadounidense identificado como Travis Timmerman, de Misuri, ha sido hallado este jueves en Siria tras ser liberado a principios de semana de una cárcel en el país a raíz de la caída del régimen de Bashar al Assad a causa de la ofensiva yihadista y rebelde encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Timmerman, quien había sido confundido en un inicio con el periodista Austin Tice, desaparecido en 2012, ha afirmado que es un "peregrino" que fue detenido este mismo año tras cruzar de forma irregular la frontera desde Líbano.

Así, ha afirmado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense NBC que recibió un buen trato durante su periodo en prisión. Un hombre presente en la sala afirma que le encontró en la localidad de Dhiyabia, a las afueras de Damasco.

En este sentido, ha explicado que dos hombres armados con fusiles de asalto rompieron el lunes la celda en la que estaba. "Derribaron la puerta, lo que me despertó. Pensé que los guardias seguían ahí, así que creí que la guerra estaría más activa", ha señalado.

"Una vez salimos, no había resistencia, no había verdaderos combates", ha señalado en declaraciones a CBS, antes de insistir en que fue a Siria "con fines espirituales" y que su experiencia "no fue del todo mala", ya que "nunca" fue agredido durante su estancia en prisión.

Por otra parte, ha reconocido que "pasó unos momentos de miedo" al abandonar la cárcel y ha agregado que aún no ha terminado de procesar que está libre. "Cada vez estaba más preocupado por encontrar un sitio para dormir desde entonces", ha apuntado, al tiempo que ha agregado que ahora "se siente bien".

Timmerman ha especificado que la última vez que habló con su familia fue hace tres semanas, a través de un teléfono móvil que tenía en prisión, y ha asegurado que los guardias le permitían usarlo.

El hombre ha relatado que estuvo en Europa antes de iniciar una peregrinación que le llevó a Líbano, desde donde cruzó la frontera con Siria en mayo, cuando fue visto por un guardia fronterizo y detenido.

Las autoridades de Misuri y las de Budapest habían informado previamente de la desaparición de un hombre identificado como Pete Timmerman. Concretamente, la Policía húngara dijo que se trataba de Travis Pete Timmerman.

La noticia sobre su localización tiene lugar en medio de los esfuerzos para hallar a Tice, desaparecido en agosto de 2012 cuando cubría el conflicto en el país. Las autoridades de Estados Unidos sospechan que ha pasado todo este tiempo en manos del régimen de Al Assad.