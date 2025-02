El grupo español Inditex gana un 8,5 % más, con un récord de 4.449 millones de euros

Madrid, 11 dic (EFE).- El grupo textil español Inditex, que incluye marcas como Zara, obtuvo un beneficio neto de 4.449 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 8,5 % más respecto al mismo periodo de 2023 y récord para el periodo.

La mayor empresa cotizada española y con una importante presencia internacional, ganó 1.680 millones solo en el tercer trimestre, un 5,8 % más en tasa interanual, según comunicó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

Las ventas de Inditex entre febrero y octubre ascendieron a 27.422 millones de euros, un 7,1 % más, en tanto que el ebitda (beneficio bruto de explotación) se incrementó un 7,2 % en el mismo periodo, hasta 7.967 millones de euros.

Inditex agrupa, además de Zara, marcas como Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home, con una amplia presencia internacional, sobre todo en Europa, pero también en mercados como Estados Unidos o China.

Desde febrero y hasta final de octubre, el grupo hizo aperturas en 45 mercados (suma 214 mercados en total) y cerró el periodo con 5.659 tiendas en todo el mundo.

Con respecto a las ventas en tienda y en línea entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre, la compañía adelantó que han crecido un 9 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

También prevé un crecimiento del espacio en tienda bruto anual en el periodo 2024-26 de alrededor del 5 %, en conjunción con una "fuerte evolución" de las ventas en línea.

Inditex ha estimado unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones de euros para el cierre de año y ha recordado también su plan de expansión logística 2024-2025 con un programa de inversiones extraordinario centrado en la expansión del negocio y con 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios citados.

En su propuesta de moda, Inditex reforzará las iniciativas comerciales de todos sus formatos de la campaña de otoño-invierno, como Zara Woman Metropolis, Zara Man Edition, Zara Kids Studio, Massimo Dutti Midnight Allure, Pull&Bear Not Just a DJ, Bershka Series, Stradivarius Movement of Autumn u Oysho Apres Ski. EFE