Sofía Vergara y Liza Colón-Zayas nominadas al Globo de Oro por 'Griselda' y 'The Bear'

Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic (EFE).- Sofía Vergara optará al Globo de Oro a mejor actriz en el apartado de serie limitada por su interpretación en ‘Griselda’, mientras que la actriz de origen puertorriqueño Liza Colón Zayas optará por el galardón en un papel de reparto por la serie de comedia 'The Bear'.

La actriz colombiana competirá por el galardón junto a personalidades de la talla de Jodie Foster, nominada por ‘True Detective: Night Country’, Kate Winslet ('The Regime'), Cristin Milioti ('The Penguin'), Naomi Watts ('Feud: Capote vs. The Swans' y Cate Blanchet 'Disclaimer'.

Con esta candidatura Vergara suma cuatro nominaciones a estos premios a lo largo de su carrera quien anteriormente había sido considerada por su trabajo en la serie de comedia ‘Modern Family’.

En ‘Griselda’ la colombiana da vida a la ‘narcomadrina’ Griselda Blanco que enseñó a Pablo Escobar el ‘negocio’ y a ejercer la violencia sin miramientos, encargada de llevar cocaína a Miami en las décadas de los 70 y 80.

La serie se sumó a las producciones audiovisuales de Netflix sobre narcotraficantes en latinoamérica y mostró el ascenso de la que se convertiría en “la reina de la coca” en mundo criminal en el que imperaba el machismo.

Para interpretar dicho papel, la actriz tuvo que atravesar por una transformación física que incluyó dientes postizos, así como nariz y cejas falsas.

Por su parte, Colón-Zayas competirá el premio a mejor actriz de reparto contra Allison Janney ('The Diplomat'), Dakota Fanning ('Ripley'); Hannah Einbinder (Hacks'), Jessica Gunning ('Baby Reindeer') y Kali Reis ('True Detective: Night Country').

Se trata de la primera nominación que recibe Colón-Zayas en los considerados como la antesala de Oscar y cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 5 de enero en la 72º gala anual que se celebrará en Los Ángeles.

La actriz y dramaturga puertorriqueña americana ganó el pasado septiembre el Emmy a mejor actriz de reparto por su mismo papel en ‘The Bear’, convirtiéndose en la primera actriz latina en lograr un galardón en dicha categoría. EFE