Hummels se libera con Ranieri

Roma, 9 dic (EFE).- El alemán Mats Hummels, central del Roma, es uno de los máximos beneficiados de la llegada de Claudio Ranieri al combinado italiano: desde el arribo del veterano técnico ha pasado de no jugar a ser titular en los últimos 4 partidos.

La gestión del caso de Hummels generó ampollas en la afición del Roma, que no entendía cómo un futbolista que hace apenas unos meses disputó la final de la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund no entraba en los planes de su equipo, especialmente cuando sufrió tanto en defensa en este inicio de temporada.

Desde su llegada en septiembre hasta su debut con la camiseta 'giallorossa' pasaron 9 partidos en los que, prácticamente, no existió. Cierto es que, después de no entrenar en verano, tuvo que ponerse en forma algo más que el resto de sus compañeros y que a Daniele De Rossi, despedido en la jornada 4, no le dio tiempo a tenerle operativo.

La llegada del croata Ivan Juric al banquillo romano pareció abrirle la puerta de la titularidad, pero la realidad es que se encontró con una situación idéntica. La falta de minutos y la ironía en sus mensajes en redes sociales con publicaciones que le hicieron ganarse la simpatía de la afición, llegaron a provocar rumores de salida en este mercado de invierno ante su descontento.

Su debut tampoco ayudó a mejorar la situación. Porque entró en los últimos minutos del duelo ante el Fiorentina del 27 de octubre por la expulsión del español Mario Hermoso y marcó gol en propia puerta, en un duelo que acabó con una dolorosa derrota (5-1).

Sin embargo, la llegada de Ranieri al banquillo le ha cambiado por completo la rutina. Pasó de estar en un segundo plano, relegado a rogar por una oportunidad, a ser uno de los nuevos pilares del equipo.

Desde que ha llegado el nuevo entrenador romanista, el tercero de la temporada y el cuarto del año natural de 2024, Hummels ha jugado prácticamente todo y ha sido titular en los 4 últimos partidos.

Además se sacó la espina clavada por el gol en propia ante la 'Fiore' con un gol mucho más relevante. Anotó el gol del empate ante el Tottenham en Liga Europa, en la visita romana a Londres en un duelo en el que antes había cometido penalti. Villano y héroe en un mismo partido.

Y, por supuesto, fue titular esta jornada ante el Lecce, en lo que fue la primera victoria de la 'Era Ranieri' (4-1). En un Olímpico de nuevo ilusionado por la elección del entrenador, Hummels se destapó como un líder en el centro de la defensa. Limpio en salida de balón, certero en el corte. Es un jugador asentado en el once, liberado desde la llegada de Ranieri. EFE