Fernanda Torres nominada al Globo de Oro por el filme brasileño 'I'm Still Here'

Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic (EFE).- La actriz brasileña Fernanda Torres logró una nominación al Globo de Oro a mejor actriz de reparto en una película de drama por su interpretación en 'I'm Still Here' del director Walter Salles, anunció este lunes la organización de los premios de cine y televisión.

Torres competirá por el galardón junto a Angelina Jolie por 'Maria', Nicole Kidman por 'Baby Girl', Tilda Swinton por 'The Room Next Door', Pamela Anderson por 'The Last Showgirl' y Kate Winslet por 'Lee'. EFE