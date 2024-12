Joe Burrow, mariscal de Bengals, paga 2,9 millones de dólares por un 'Batimóvil'

Redacción Deportes, 4 dic (EFE).- Joe Burrow, 'quarterback' de Cincinnati Bengals de la NFL, informó este miércoles que compró por 2,9 millones de dólares un 'Batimovil', réplica del vehículo del héroe de ficción Batman.

"¿Les he dicho que compré un Batimóvil?, no lo tendré hasta dentro de un año, pero compré uno", les confesó Burrow a sus compañeros Tee Higgins y Ja'Marr Chase durante una práctica de los Bengals.

El pasador de 27 años comunicó a sus receptores su compra durante el episodio de estreno de 'Hard Knocks: In Season with the AFC North' (Golpes duros en la temporada del Norte de la Conferencia Americana) que transmite la plataforma HBO.

El primer episodio de esta serie hace un seguimiento de lo que ocurre durante los entrenamientos y la intimidad de los Bengals, Steelers, Ravens y Browns, equipos que conforman la división Norte de la Conferencia Americana.

El vehículo del llamado 'Caballero de la Noche' hizo su aparición en la cinta The Dark Knight, estrenada en 2008,dirigida por Christopher Nolan.

Desde entonces Wayne Enterprises Experience, una plataforma comercial de lujo, ofrece varios artículos exclusivos que aparecieron en las películas de Nolan sobre Batman y su alter ego, el millonario Bruce Wayne, personajes de DC Comics.

Entre estos artículos esta plataforma ha puesto a la venta 10 réplicas del 'Batimóviles' con licencia oficial de la marca que son funcionales.

El Batimóvil de Burrow estará equipado con un motor de 525 caballos de fuerza, un sistema de salida de cortina de humo, torretas de armas de imitación y una simulación de motor a reacción, que evidentemente no hará que el vehículo pueda saltar grandes distancias como en las cintas.

"Creo que tengo que ir con todo y comprarme un traje de murciélago caro", le dijo Burrow, que es admirador del personaje de DC Comics, a Chase.

Este automóvil será uno más en la colección de vehículos de lujo con los que cuenta el mariscal de campo, entre los que también se encuentra un todo terreno eléctrico, personalizado con los colores de los Bengals, de la marca Lordstown Endurance, empresa con la que Burrow tiene una asociación desde 2020.

Joe Burrow es el segundo mariscal de campo mejor pagado de la NFL con un ingreso anual de 55 millones de dólares, sólo por debajo de los 60 millones que gana Dal Prescott de los Dallas Cowboys. EFE