Nieves Herrero sentencia la reconciliación de la baronesa Thyssen y Blanca Cuesta: "Imposible"

Tras meses envueltos en rumores de distanciamiento después de que Carmen Cervera revelase que la sucesora de su legado podría ser una de sus hijas mellizas, Carmen, la Baronesa Thyssen, Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta acababan hace unos días con las especulaciones dejándose ver juntos y en buena sintonía a la salida del Teatro Real.

Derrochando complicidad y sonrisas ante las cámaras de Europa Press, la mecenas se despedía cariñosamente de su hijo y de su nuera con dos besos y confirmaba, feliz, que su relación es maravillosa y que entre sus planes está pasar las Navidades juntos.

Una 'reconciliación' pública sobre la que se ha pronunciado Nieves Herrero, autora de 'La Baronesa. Una vida de novela', biografía no autorizada -aunque en un principio fue la mecenas quién le hizo el encargo, del que finalmente se arrepintió al no querer tratar ciertos temas- sobre la apasionante trayectoria vital de Tita.

La periodista ha querido arropar a Juan Valderrama en la presentación de su libro de sonetos, 'Laberintos de espejos', y con la discreción que la caracteriza ha dado su opinión sobre la relación que mantiene la baronesa con Borja y Blanca, aunque ha querido hacer una distinción clara entre su hijo y su nuera.

"Yo siempre creo que una reconciliación a tiempo puede, es maravillosa y más ahora en Navidad, pero yo creo que, igual que te digo que Borja y la baronesa están unidísimos, aunque estén distanciados, su corazón está unido. Pero creo que Blanca y la baronesa es imposible... Es agua y aceite. Es que nunca se va a ligar, nunca se va a ligar" ha asegurado, apuntando que "la Navidad hace milagros" y todo puede ser posible en esta época tan mágica del año.

Convencida de que este acercamiento no es de cara a la galería sino que "van a intentarlo otra vez", Nieves espera que el gran momento que vive la coleccionista con su hijo "dure muchísimo, porque solo deseo lo mejor para Tita, a la que tengo en alta estima". "La quiero, la aprecio y creo que nadie quita que es una de las grandes mecenas del arte que tenemos en este país" confiesa.

Menos positiva se ha mostrado al hablar de Isabel Pantoja e Isa Pi, ya que aunque "a la larga" no descarta de todo una reconciliación, "creo que se han traspasado límites en las declaraciones que son muy difíciles de olvidar". "Ha habido episodios muy duros y en el momento que das un altavoz a todo lo que te ha sucedido yo creo que ya... Pero sin embargo cuando Isa Pi no da el paso de conocer a su madre biológica, creo que en el fondo no quiere hacer daño a Isabel Pantoja. Entonces, de alguna forma está esperando un gesto, algo. Yo creo que las reconciliaciones entre padres e hijos son posibles por muy duro que haya sido el camino, ¿no? Creo que es posible" confiesa.