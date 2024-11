Dimite secretario general de liberales alemanes tras conocerse plan para romper coalición

Berlín, 29 nov (EFE). El secretario general del Partido Liberal alemán (FDP), Bijan Djir-Sarai, anunció este viernes su dimisión después de que se conociera un documento que muestra que la formación tenía un plan para abandonar la coalición de Gobierno, antes de que el canciller Olaf Scholz pusiera fin a la misma.

Dijr-Sarai había negado la existencia de esos planes, había calificado de "descaro" las informaciones de prensa al respecto y había negado que en algún momento dentro del partido se utilizará la expresión "Día D" para referirse al momento de dejar la coalición.

El documento, publicado por el propio FDP y cuya autoría se atribuye a su secretario ejecutivo, Carsten Reymann -que también presentó su dimisión este viernes-, muestra un plan para dejar la coalición, analiza diversas variantes para una estrategia de comunicación y utiliza expresamente la expresión "Día D".

Dijr-Sarai, en una breve comparecencia ante la prensa de menos de un minuto en la que no aceptó preguntas, se disculpó por haber informado de forma equivocada sobre un documento interno del partido que aseguró no haber conocido de antemano.

"Informé al presidente del partido que dimito. He informado equivocadamente sobre un documento del partido, lo he hecho sin intención porque no lo conocía. Me disculpo y asumo la responsabilidad política para evitarle daños al partido", dijo.

Por su parte, Reymann afirmó que había presentado su dimisión al líder de los liberales, Christian Lindner, porque deseaba que su partido se renovara de cara a las elecciones anticipadas del 23 de febrero.

"El FDP está ante unas elecciones generales importantes que supondrán la elección de una dirección para Alemania. En la campaña el FDP debe ir a toda máquina y sin debates de personal que le lastren", manifestó Reymann en un comunicado, en el que dio cuenta de que Lindner aceptó su dimisión.

El FDP era el socio más pequeño de la coalición de Gobierno que han formado en los últimos tres años el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes.

El distanciamiento del FDP frente a los otros socios apuntaba a un fin de la coalición que se precipitó después de que el canciller Scholz cesara como ministro de Finanzas a Lindner.

Tras el cese de Lindner, el FDP quiso responsabilizar a Scholz del fin de la coalición pero empezaron a filtrarse informaciones que apuntaban a que los liberales tenían un plan para abandonar el Gobierno.

El documento de los liberales que se publicó incluye una declaración en la que se anunciaba la salida de la coalición y se barajaban varias fechas posibles para anunciar el paso.

En la gran mayoría de las encuestas de intención de voto el FDP está actualmente por debajo del umbral del 5 % con lo que se quedaría por fuera del Bundestag o Cámara Baja del Parlamento.

El FDP ejerció durante mucho tiempo un papel de partido bisagra en la política alemana.

Fue aliado del bloque conservador formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) durante los mandatos de Konrad Adenauer y Ludwig Erhard.

Luego formó parte de lo que se llamó la "coalición social-liberal" que presidieron consecutivamente Willy Brandt y Helmut Schmidt como cancilleres.

En 1982 el FDP le dio la espalda a esa coalición para sumarse a un voto de censura constructiva promovido por la CDU/CSU y que llevó a Helmut Kohl a la cancillería.

Desde entonces el FDP, -que estuvo en el Gobierno durante los 16 años de la era Kohl- ha sido visto como el socio natural de la CDU/CSU por lo que su ingreso al Gobierno de Scholz fue visto desde el comienzo con cierto escepticismo. EFE