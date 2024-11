Christensen confirma que se ha hecho "una microcirugía" y que volverá "al cien por cien"

Barcelona, 24 nov (EFE).- El defensa del Barcelona Andreas Christensen, quien ha confirmado que se ha sometido a una "microcirugía" para solucionar su tendinopatía en el Aquiles de la pierna izquierda, confía en volver "al cien por cien".

Christensen, que lleva tres meses de baja, ha explicado a los medios del club catalán que se ha sometido a una intervención tan menor "que puede considerarse una limpieza".

"No debe afectar a mi tiempo de retorno. Si lo hace, de hecho, le acelerará. No quiero ponerme presión, pero siento que estamos en el camino correcto para volver al cien por cien", ha afirmado.

El internacional danés prácticamente no ha podido participar en este gran arranque de temporada del equipo, y no esconde su decepción por ello: "No lo estoy disfrutando, pero tengo ganas de afrontar todos los días para volver con el equipo. Cada día es un día menos".

Además, es consciente de que debe recuperarse totalmente para ayudar a sus compañeros. "Ahora mismo la atención está, y Flick (Hansi, el entrenador) también me lo dice, en que es muy importante que vuelva al cien por cien para poder ayudar al equipo", ha apuntado.

Y es que Christensen sabe que "hay muchos partidos" de aquí a final de temporada, y de que habrá "oportunidades para todo el mundo" en el eje de la zaga, donde ahora están jugando Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, pero pronto regresarán él mismo y el uruguayo Ronald Araujo. EFE