Numerosos rostros conocidos arropan a Eugenia Martínez de Irujo y Lorenzo Caprile en su nuevo proyecto

En el punto de mira por su sonada ausencia este miércoles en la misa funeral por el décimo aniversario de muerte de la inolvidable Duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, y tras el dardo que le lanzó su hermano Cayetano Martínez de Irujo recriminándole que no hubiese viajado a Sevilla para homenajear a su madre en una fecha tan especial, Eugenia Martínez de Irujo ha presentado por todo lo alto en Madrid su nuevo proyecto.

Después de dejar claro que "no le hace falta ir a misa para recordar a su progenitora todos los dias", y asegurar que se reconciliará con el jinete "más pronto que tarde", la duquesa de Montoro se ha rodeado de familiares y amigos en una fiesta muy especial para dar a conocer la nueva colección de vajilla y mantelería que ha diseñado en colaboración con Lorenzo Caprile para 'Madame Sushita'.

Un exclusivo evento en el que Eugenia ha contado con el apoyo incondicional de su hija Cayetana Rivera y de su sobrino Fernando Fitz-James Stuart -acompañado por su mujer Sofía Palazuelo-, que a pesar de su ausencia en el funeral de su abuela sí han querido arropar a la benjamina de la Duquesa de Alba en este lanzamiento tan especial.

Con la discreción que le caracteriza, el hijo mayor de Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, ha preferido no pronunciarse sobre las declaraciones de su tío Cayetano a las puertas del templo de los Gitanos afirmando que el motivo del distanciamiento de sus hermanos es que él fue el "elegido" por Doña Cayetana para continuar con su legado y ponerse al frente de la gestión de la casa de Alba. "No he visto nada, pero está todo bien, no hay nada que decir" ha apuntado esquivo, afirmando que le parece "fenomenal" lo que haya dicho el jinete.

Inseparable de Sofía Palazuelo, pura elegancia con un 'total look black' con mono con escote en uve y cinturón ancho de terciopelo, blazer y stilettos, Fernando sí quiso aclarar el motivo de su ausencia en la misa en honor a su abuela celebrada 24 horas antes en Sevilla: "No he podido ir, no he podido ir".

No han sido los únicos que no se han querido perder la presentación de Eugenia y Lorenzo Caprile. Además de Narcís Rebollo -tan enamorado como el primer día de la diseñadora 7 años después de su boda en Las Vegas-, pudimos ver a Fernando Martínez de Irujo -que a diferencia del resto de la familia sí estuvo en la misa-, Xandra Falcó, Nuria González, Mónica Cruz, Marta Robles, Cristina Valls-Taberner o Natalia Verbeke entre otros, convirtiendo el lanzamiento de la nueva colección de vajilla y mantelería en un auténtico cónclave vip.