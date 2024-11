Javier Aguirre: "El principal responsable de la derrota soy yo"

Tegucigalpa, 15 nov (EFE),- Javier Aguirre, entrenador de la selección de México, dijo este viernes tras la derrota por 0-2 ante Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que el principal responsable de la derrota es él, y que tiene la fe de remontar en el juego de vuelta en Toluca, el día 19.

"No soy de señalar a nadie, el principal responsable de la derrota soy yo", recalcó Aguirre, quien le restó importancia a un golpe recibido en la cabeza con una lata que desde las gradas le lanzó un fanático al final del partido.

"Es fútbol", dijo sobre el golpe recibido, mientras que del partido enfatizó que "fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar ellos, no me queda más que felicitarlos, No sé de quejarme, es fútbol, un partido más, insisto, hay que reponernos".

El timonel del Tri inició la rueda de prensa con un mensaje solidario "con la gente de Honduras que está sufriendo lo de Sara", la tormenta tropical que azota desde el jueves al país centroamericano.

También expresó su solidaridad con Valencia y otras regiones de España que están sufriendo por la dana y han "perdido su familia, que han perdido su coche, parte de su vida". .

"Íbamos bien, el 1-0 fue un poquito raro, un mal despeje -del portero Guillermo Ochoa- y luego intentando empatar, haciendo movimientos tuvimos un par de ellas y al final nos desordenamos un pelín y nos hacen el 2-0", añadió.

Señaló además que en Toluca esperan "revertir esta situación" y reconoció que estaba molesto por el resultado ante Honduras.

"Estoy molesto por el resultado porque creo que mis jugadores no merecían irse con el dos a cero. Eso creo de verdad (...) no fuimos contundentes, como debimos haber sido", apostilló. EFE

