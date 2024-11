Dimon aconseja leer libro de Trump para evaluar sus perspectivas

(Bloomberg) -- El hombre más importante de una reunión de líderes y ejecutivos mundiales en Perú el jueves ni siquiera estaba presente.

Donald Trump estaba a 3.000 kilómetros de distancia, en Palm Beach, Florida, pero su inminente regreso a la Casa Blanca y las políticas que desatará su administración impregnaron la APEC CEO Summit 2024, que reúne a algunos de los nombres más importantes de la política y los negocios.

Al principio, los oradores pasaron de puntillas sobre su nombre durante las primeras horas de la conferencia de dos días celebrada en Lima. Sin embargo, una vez abiertas las compuertas, no se habló de otra cosa que de Trump.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, advirtió en un discurso de apertura que “los aislacionistas, el proteccionismo y las guerras comerciales sólo conducen a recesiones, conflictos y pobreza”, sin pronunciar el nombre del presidente electo de EE.UU.

Pero Andrés Velasco -decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics- no tuvo reparos en nombrar al presidente electo, afirmando que su victoria “no es muy buena noticia” para los países de la cuenca del Pacífico, Asia Oriental y América Latina. Advirtió de que los países podrían verse pronto en la tesitura de tener que elegir entre Estados Unidos y China.

Luego, Jamie Dimon subió al escenario. El líder de JP Morgan Chase & Co. ofreció a los asistentes de la APEC un consejo sobre cómo evaluar las perspectivas de que Trump lleve a cabo su amenaza de imponer aranceles generalizados a las importaciones estadounidenses.

“Lean su libro: creen opciones”, dijo Dimon, presumiblemente refiriéndose a una estrategia que Trump promovió en El arte de la negociación. “Solo espero que se haga con prudencia”.

El director ejecutivo del banco dijo que si Trump cumple con sus amenazas arancelarias —que durante la campaña incluyeron promesas de aranceles del 60% o más para China , y del 10% al 20% para el resto del mundo— al menos “conseguirá que la gente se siente a la mesa” para negociar, dijo, y agregó que el presidente electo querrá evitar una reacción negativa del mercado de valores.

Los comentarios de Dimon se produjeron pocos minutos después de que Trump dijera que no invitaría a Dimon, uno de los directores ejecutivos en Wall Street con más peso político, a formar parte de su administración.

Dimon dijo que eso le parecía bien.

“No he tenido un jefe en 25 años y no estoy listo para empezar ahora”, dijo.

Joe Biden, que terminará sus cuatro años como presidente cuando Trump asuma el cargo en enero, y el presidente chino Xi Jinping Xi llegaron el jueves antes de reunirse con otros líderes el viernes y una reunión bilateral el sábado, la tercera y última del mandato de Biden. Xi y Biden también viajarán la próxima semana a Río de Janeiro para una reunión de homólogos del Grupo de las 20 economías más grandes del mundo.

El Presidente ruso, Vladímir Putin, estará ausente de ambas cumbres, a pesar de pertenecer a ellas. Además de sus promesas arancelarias, poner fin a la guerra en Ucrania después de casi tres años fue una de las mayores promesas de Trump durante la campaña electoral, una promesa que sugirió que podría cumplir incluso antes de asumir el cargo.

Las reuniones llegan en un momento incómodo para Biden, una semana después de que Trump arrasara al ganar en todos los llamados estados indecisos, en un resultado ampliamente visto como un reproche a la inflación y el alza de precios durante la presidencia de Biden.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a los periodistas el jueves a bordo del Air Force One que Biden está listo para las preguntas sobre su sucesor, y preparado para decir a algunos líderes que solo puede hablar por sus propias creencias, no por las de Trump ni por sus planes.

Eso no impide que se siga especulando sobre el impacto potencial de las promesas electorales de Trump. Su amenaza de imponer aranceles generalizados alerta con desestabilizar la cadena de suministro mundial y trastornar las economías de toda América Latina. Y su postura sobre el comercio y los aranceles afectará sin duda a países como Brasil, Perú y México, que tienen profundos vínculos económicos con China. También ha prometido impulsar la producción estadounidense de petróleo y gas, lo que, según los críticos, socavará los esfuerzos para hacer frente al cambio climático.

Pero Trump “no está en contra del comercio: cree que muchas de estas cosas han sido injustas contra Estados Unidos, y hay ejemplos en los que eso es cierto”, dijo Dimon. “Si hay algo injusto, hay que arreglarlo. Si empezamos a hacernos más fuertes a costa de los demás, habrá represalias”.

La Representante de Comercio saliente de EE.UU., Katherine Tai, se hizo eco de algunas de esas ideas en una entrevista con Bloomberg. La negociadora comercial de Biden dijo que el uso de aranceles selectivos es necesario para protegerse de que China avasalle a EE.UU. con importaciones como coches, energías limpias y semiconductores.

“Como cuestión económica, como cuestión política, como cuestión social, no importa quién esté al mando en Estados Unidos, no podemos resistir un ‘shock chino 2.0’”, dijo Tai en una entrevista en la Cumbre de CEOs de APEC.

No obstante, advirtió contra el uso de aranceles generales como los propuestos por Trump.

“Los aranceles son parte de la solución” dijo Tai. Pero “imponerlos a diestra y siniestra no los hace eficaces” añadió, sin nombrar directamente a Trump.

Velasco, de la London School of Economics, tenía una visión mucho más sombría, compartida por funcionarios que expresaban en privado su preocupación por la administración estadounidense entrante en pasillos, salas de conferencia y bares de hotel durante el evento de la APEC.

“Creo que nos dirigimos hacia un mundo más proteccionista liderado por Estados Unidos”, afirmó. “De eso no hay duda”.

