Just Eat vende Grubhub a Wonder por 611 millones

Just Eat Takeaway.com, el gigante holandés del reparto de comida a domicilio, ha llegado a un acuerdo para vender Grubhub al grupo Wonder por unos 650 millones de dólares (611 millones de euros).

De este modo, Just Eat se deshace de Grubhub menos de cuatro años después de completar su adquisición por 7.300 millones de dólares (6.869 millones de euros).

La compañía neerlandesa ha indicado que la transacción no afecta a su orientación para 2024 y confía en cerrarla durante el primer trimestre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, añadiendo que no retendrá pasivos materiales asociados con Grubhub.

Just Eat ha explicado que la transacción se produce tras los anuncios previos de que estaba explorando activamente la venta parcial o total de Grubhub y ha subrayado que aumentará su capacidad para respaldar la inversión en países en los que tiene la mayor ventaja competitiva, además del impacto positivo en la estructura de capital y la posición de liquidez de la compañía.

"La venta de Grubhub a Wonder aumentará la capacidad de generación de efectivo de Just Eat Takeaway.com y acelerará nuestro crecimiento", declaró Jitse Groen, fundador y consejero delegado de Just Eat Takeaway.com.