Israel intercepta un misil balístico disparado por los hutíes contra una base militar cerca de Tel Aviv

El Ejército de Israel ha asegurado haber interceptado este lunes un misil balístico lanzado por los hutíes desde Yemen, ataque ya reivindicado por los rebeldes, que han especificado que el objetivo era una base militar situada en los alrededores de Tel Aviv.

Así, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han destacado en un breve comunicado que sus sistemas de defensa aérea "han interceptado un proyectil disparado desde Yemen", antes de agregar que el misil "no llegó a entrar en el territorio de Israel".

Poco después, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha afirmado que el grupo ha llevado a cabo una "operación militar específica" contra la base militar Nahal Sorek, al tiempo que ha recalcado que "el impacto fue preciso".

"La operación fue llevada a cabo con un misil balístico hipersónico 'Palestine 2' y logró su objetivo", ha asegurado Sari, según un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X.

En este sentido, ha manifestado que los rebeldes no pondrán fin a sus ataques contra Israel hasta que el Ejército israelí "no ponga fin a su agresión, no levante el cerco en la Franja de Gaza y no termine su agresión contra Líbano".

Por otra parte, el Ejército israelí ha dicho que también ha interceptado cuatro drones lanzados "desde el este" contra territorio israelí, incluidos dos de ellos antes de que penetraran en su espacio aéreo.

La autoría de estos ataques ha sido reivindicada por la Resistencia Islámica de Irak, que ha especificado en varios comunicados que los objetivos eran "objetivos vitales" de Israel en el sur y el norte del país asiático.

Esta coalición de milicias iraquíes proiraníes ha reiterado en sus comunicados, publicados a través de Telegram, que los mismos son parte de su "respuesta" a "las masacres cometidas por la entidad usurpadora --en referencia a Israel-- contra civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos" en la Franja de Gaza y en Líbano.

De esta forma, ha incidido en que seguirá "golpeando los bastiones del enemigo" a "un ritmo creciente", en el marco de lo que describe como "una resistencia ante la ocupación" y "un apoyo a los pueblos en Palestina y Líbano", tras los ataques perpetrados durante los últimos días contra territorio israelí.