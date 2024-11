La keniana Mercy Chepkemoi y el burundés Rodrigue Kwizera se coronan en el Cross de Soria

La keniana Mercy Chepkemoi y el burundés Rodrigue Kwizera se han adjudicado la 30ª edición del Campo a Través Internacional de Soria, que se ha disputado en la pradera de Valonsadero, una jornada que ha visto coronarse al atleta por tercera vez en la prueba masculina soriana.

Con su tercer triunfo en el Cross de Soria, Kwizera iguala el número de victorias de su compatriota Timothy Toroitich, todo tras una carrera de ritmo endiablado. En mujeres se esperaba una prueba abierta y lo fue, con la joven Mercy Chepkemoi demostrando su descaro y superando a la gran favorita, la burundesa Francine Niyomukunzi.

El atleta soriano Dani Mateo volvió a competir en casa tras un año de ausencia en Valonsadero, y en la primera vuelta corrió en ritmo en cabeza. Los atletas africanos no tardaron en darle el relevo, especialmente el combativo etíope Wegene Chala, y por detrás Kwizera se refugiaba en el pelotón con los españoles.

El cambio de Edige Ntakarutimana al llegar al primer paso por vuelta hizo reaccionar a los favoritos, con Chala, Kwizera, Mattew Kipchumba, Ayede Tadesse y Hosea Kiplangat en fila de a uno. Mateo fue cediendo posiciones, mientras Dani Arce pasó como primer español en un pelotón de diez corredores. Kwizera pasó a liderar la prueba, y solo Chala, Kipsang y Tadesse aguantaban su ritmo.

Kiplangat perdió comba, y el grupo perseguidor, de seis integrantes, estaba comandando por el segoviano Javi Guerra. Nassim Hassasous, Pablo Sánchez, Dani Arce, Ibrahim Buras y el portugués Rui Pinto conformaban el listado, seguidos a pocos metros por Dani Mateo. En la última vuelta, Kwizera voló para revalidar triunfo, por delante del etíope Ayele Taddese y el keniano Mathew Kipsang, segundo y tercero respectivamente.

En la cita femenina, las africanas en seguida fueron abriendo camino, con una valiente Marta Pérez como única española que salía a su estela durante la primera vuelta y con Cristina Espejo, Sara Reimondo, María Luz Tesuri y Lidia Campo en el grupo perseguidor.

La burundesa Francine Niyomukunzi marcaba el ritmo en el segundo paso por vuelta, con las kenianas Chepkemoi dejando hacer, Sharon, Diana y Mercy. Tras sonar la campana de la vuelta final, Mercy Chepkemoi cambió el ritmo y dejó atrás a Niyomukunzi, que tuvo que conformarse con ser segunda. La tercera plaza fue para la también keniana Diana Chepkemoi, mientras que Marta Pérez terminó quinta, por delante de Lidia Campo.

Tras la carrera, Kwizera reconoció que le gustaría "volver el próximo año para intentar ganar otra vez" y convertirse en el atleta más laureado de la prueba. "La carrera se desarrolló con un ritmo muy rápido, ha sido duro porque hay muchas cuestas", indicó. Por su parte, Chepkemoi se mostró "muy contenta" con la victoria y reconoció que no había sido "una carrera fácil". "Es un terreno duro, pero me he sentido fuerte", destacó.