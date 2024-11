Vuillard, autor de 'Conquistadores', sobre la victoria de Trump: "¿Cuál era la alternativa real para un norteamericano?"

El escritor francés Éric Vuillard, que ya ha hablado del ascenso al poder de otros personajes históricos --como Hitler-- en libros como 'El orden del día' --Premio Goncourt 2017--, ha asegurado que el triunfo electoral de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos de este martes se corresponde con una "crisis de la democracia" que es el reflejo de una "desigualdad mundial" y que en este caso los ciudadanos estadounidenses no tenían una "alternativa real".

"La alternancia y el bipartidismo, que sería el pilar de la democracia norteamericana no muestra sus límites. Estados Unidos es el bipartidismo absoluto (...) En todo caso (la victoria electoral de Trump) no es solo una crisis de la democracia, es el reflejo de una desigualdad a escala mundial, a escala de las sociedades y que es insoportable. Podemos decir que los procedimientos formales de la democracia realmente han llegado a su límite, porque en esta elección, ¿cuál era la alternativa real para un ciudadano norteamericano en una situación precaria?", ha reflexionado Vuillard en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, ha criticado que la vicepresidenta Kamala Harris no hablase en el debate electoral de economía, algo que cree que la ha penalizado, aunque también ha reconocido que la campana "antisocial" en este país tiene "consecuencias" porque un gran número de electores piensan que Harris es comunista.

Así, ha afirmado que calificar a Trump como "inestable o brutal" no ha "resuelto" nada, porque parece que el magnate volverá cuatro años después a la Casa Blanca.

"El problema es que las desigualdades son tan grandes en el mundo, y en Estados Unidos en concreto, que en cierta forma desestabiliza al país, desorienta a los ciudadanos americanos. Y les desespera. También, casi un siglo de propaganda antisocial tiene consecuencias, puesto que una gran parte de los electores piensa que Kamala Harris es comunista. Este es el grado de desorientación", ha señalado Vuillard para luego asegurar que le ha "chocado" el 'fundraising' o inversión en campañas políticas que hay en EE.UU.

"LA HISTORIA DE LA DESCOLONIZACIÓN NO HA TERMINADO"

Vuillard publica en España, 15 años después de que lo hiciera en Francia, el libro 'Conquistadores' (Tusquets) y en ese sentido ha asegurado que la historia de la colonización "no ha terminado", ya que Europa sigue dependiendo de los "países pobres" en los que la mano de obra está mal pagada para producir ropa u objetos, así como los recursos naturales.

"Le puse el nombre de 'Conquistadores' porque es el término que se ha impuesto en la historia. Además, es un término que nos compromete. Si digo 'invasor', tomo un punto de vista exterior a la conquista, como si yo fuese exonerado, como todos hubiésemos pagado nuestras deudas. Pero es una historia que continúa. La historia de la colonización no ha terminado. Se sigue jugando incesantemente: la mayor parte de la ropa que llevamos, de los objetos que nos rodean están producidos en el extranjero, en países pobres y con mano de obra mal pagada", ha asegurado el escritoR.

Así, Vuillard ha asegurado que con este libro, que cuenta un episodio de la conquista de los Andes dirigida por Francisco Pizarro en 1532, quería "implicarse" y conseguir que no se pueda interponer entre Pizarro y la actualidad "una distancia suficiente" como para que no afecte a la ciudadanía del siglo XXI.

Precisamente, sobre las recientes tensiones diplomáticas entre España y México, el escritor ha asegurado que no está en contra de pedir perdón, para después añadir que las palabras y los símbolos "cuestan poco".

"No estoy en contra, ¿por qué no? Hay que recordar que el perdón es un concepto cristiano y que habíamos ido allí para convertir a las personas así que, ¿por qué no pedirles perdón? Antes se les pedía a los judíos que pidiesen perdón por la muerte de Cristo. Las palabras y los símbolos cuestan poco. Cuando me enteré de esto, de que México solicitaba el perdón de España, pensé en el presidente Macron, que paralelamente había homenajeado a Missak Manouchian, un resistente comunista muerto, y lo llevó al Panteón. Es muy amable pedir perdón por el pasado", ha explicado.