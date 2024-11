Oblak: "No ha sido un partido muy bonito de nuestra parte, pero lo importante es ganar"

París, 6 nov (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, admitió este miércoles, tras el triunfo por 1-2 contra el París Saint Germain, que ha sido un "partido muy difícil" y "a lo mejor no muy bonito" por parte del conjunto rojiblanco, pero "lo importante son los tres puntos".

"Un partido difícil. Al final, esto es fútbol. El otro día contra el Lille tuvimos para ganar el partido, no lo ganamos y hoy, cuando no has tenido mucho, lo ganas... Esto va cambiando. Hay que insistir, sufrir cuando hay que sufrir, jugar cuando hay que jugar y al final nos llevamos tres puntos muy importantes contra un equipo que son muy rápidos. Tiene dos bandas muy rápidas y si les dejas espacios te castigan", explicó a 'Movistar'.

"Ha costado un poco, no hemos entrado bien, por eso han marcado. Luego nos hemos despertado, hemos defendido mejor, se nos ha complicado jugar, no hemos ido hacia adelante, hemos dado muchos pases hacia atrás y con la presión de ellos ha sido imposible girar el lado. Es complicado", repasó.

"Pero luego, la segunda parte, hemos empezado a jugar un poquito más los pases de los medios han ido más para adelante y hemos estado más cómodos, aunque no hemos tenido ocasiones", añadió.

En el descanso, Simeone les transmitió: "Jugar para adelante, no dar pases para atrás, porque nos estamos encerrando nosotros solos".

"Cuando un equipo presiona con todos los jugadores en nuestro campo, no hay espacio para jugar y cuando juegas para atrás pierdes el balón y encajas el gol, como lo hemos encajado. Eso en la segunda parte creo que lo hemos hecho mejor", agregó. EFE