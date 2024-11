Jorge Martín: "Ha llegado el momento de pensar en matemáticas y ser listos"

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), líder del mundial y segundo en el Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang, ha señalado que "ha llegado el momento de pensar en matemáticas y ser listos", ante el desenlace del campeonato en Montmeló.

"No quiero cambiar nada de estrategia de trabajo, en cuanto a llegar al circuito, en cuanto al viernes, en cuanto al sábado, pero Barcelona es quizás una de mis debilidades en la clasificación los últimos años, porque nunca he podido clasificar delante, así que pediré ayuda a mi amigo Aleix Espargaró, que tiene un don allí en esa pista", reconoció Martín.

El líder del mundial dijo que estaba "contento con el trabajo hecho".

"Estoy corriendo siendo muy inteligente, y aunque lo he dado todo, no por el show, obviamente, sino porque quería ganar, he sabido cuándo parar y cuándo conformarme con un segundo", añadió.

De sus primeras vueltas y los adelantamiento a 'Pecco', Jorge Martín reconoció que se "veía bien".

"Veía que Pecco en las primeras vueltas sufre más que yo y quería ponerme delante, porque sabía que si estaba delante él empezaría a sufrir, pero no he sido capaz de mantener esa primera posición más de media vuelta y he empezado a sufrir yo", admitió.

"Es un orgullo llegar a este punto del campeonato peleando por el título y es un orgullo tener un rival como Pecco, porque esto me hace a mí mejor y que Pecco esté a su máximo nivel. Poder pelear con él y llevarle al límite hace que el campeonato que estamos haciendo tenga más valor", aseguró convencido Jorge Martín. EFE