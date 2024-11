Simeone: "Me imagino un partido peligroso"

Majadahonda (Madrid), 2 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este domingo de un "partido peligroso" contra Las Palmas en el Metropolitano y destacó que Julián Alvarez le "entusiasma" en cualquier posición en ataque, porque tiene "esfuerzo, carácter, personalidad, jerarquía y muchísimo trabajo".

"Seguramente, nuestra gente está habituada a que nosotros tengamos un gran esfuerzo, un gran trabajo, una gran actitud, una gran intensidad y por eso responde como responde en los partidos que nos toca jugar en casa. Este domingo tendremos un partido duro, con un equipo que desde la llegada del 'míster' (Diego Martínez) ha mejorado muchísimo y ha sido más contundente en sus partidos", analizó el técnico en rueda de prensa.

"Me imagino un partido peligroso, con mucho contragolpe, mucha gente rápida de mitad de cancha para adelante. Y está claro que nosotros tendremos que tener un partido con todo este tipo de situaciones que estamos nombrando y con la ayuda de nuestra gente, que siempre es fundamental", abundó después del entrenamiento.

Disputados ya 15 partidos, con 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas, y a diez puntos del liderato de LaLiga, Simeone ve a su equipo en el camino de "seguir evolucionando, intentar que los chicos que han llegado nuevos se adapten de la mejor manera y seguir progresando en un montón de cosas buenas" que hace el equipo rojiblanco.

Julián Alvarez apunta al once en la delantera. "En cualquiera de las posiciones que juegue me entusiasma, me ilusiona, tiene esfuerzo, carácter, personalidad, jerarquía, trabajo... Mucho trabajo, muchísimo. Y eso nos permite en cada partido intentar situarlo en el lugar donde nos hace mejor para el partido. Hay veces que posiblemente no es el mejor para él, pero lo más importante como siempre es el equipo", declaró.

También formarán de inicio jugadores como Clement Lenglet, Giuliano Simeone o Javi Galán. "Creo que tenemos algunos lesionados y evidentemente compensamos estos lesionados con otros chicos que tienen entusiasmo y tienen ganas de mostrar por qué están en el Atlético de Madrid. Esperemos que este domingo todos los que podamos centrar en la importancia que tiene el partido nos lleven a donde queremos", expresó.

Entre los rivales más amenazantes para la zona de la Liga de Campeones, Simeone enfocó al Villarreal.

"En principio, la posibilidad que tiene el Villarreal de no competir en Champions ni en UEFA, salvo la Copa del Rey, le genera seguramente estar mucho más fresco para afrontar todos los partidos, tiene un grandísimo entrenador, han llevado una plantilla importante siempre y han estado peleando por esas plazas, así que no me imagino otra cosa, teniendo la posibilidad de jugar una vez por semana, salvo cuando le toque la Copa del Rey, que es un equipo de los que va a estar ahí hasta el final", declaró. EFE