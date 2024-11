Kithure Kindiki jura el cargo como nuevo vicepresidente de Kenia

El hasta ahora ministro del Interior de Kenia, Kithure Kindiki, ha jurado el cargo como nuevo vicepresidente del país después de que Rigathi Gachagua, cesado en el cargo tras no testificar por un juicio político, desafiara el nombramiento.

"Estoy agradecido, señor presidente (William) Ruto. Le prometo, ante esta congregación y ante Dios, que no lo defraudaré", ha afirmado este viernes Kindiki en el acto de juramento del cargo en el Centro Internacional de Convenciones Kenyatta (KICC), en Nairobi, al que han asistido el presidente, Ruto, y la presidenta del Tribunal Supremo, Martha Koome, entre otros, según el diario 'Nation'.

El hasta ahora ministro del Interior ha destacado la figura de Ruto, quien ha supuesto para él un referente: "He sido su estudiante político por casi 20 años, y nada en el espacio político me ha ayudado a tomar las lecciones más que los años que he trabajado y servido alrededor suya". "Por eso, estoy agradecido por el honor que me ha dado", ha concluido.

Por su parte, el presidente keniano ha realzado la figura del nuevo vicepresidente: "Kindiki es un patriota cuya dedicación a la cohesión, la unidad nacional y la inclusión está más allá de todo reproche".

"Me he convertido casi en una voz solitaria en el Ejecutivo. Estoy seguro de que usted hará lo que yo no he hecho durante los últimos dos años", ha aseverado el mandatario, tal y como ha recogido el citado periódico.

Un día antes de la jura, el Tribunal Superior de Kenia desbloqueó la toma de posesión de Kindiki ya que argumentó que el cargo no puede permanecer vacante en virtud de la Constitución, que estipula que debe haber "continuidad", por lo que dejó sin efecto un fallo anterior que suspendía la toma de posesión de Kindiki.

Esto se produjo después de que Gachagua presentase una solicitud ante la Justicia para detener su proceso de destitución después de que Kindiki obtuviera el respaldo de la Asamblea Nacional tras ser nombrado por el presidente, William Ruto.

Gachagua fue cesado a mediados de octubre por el Parlamento tras no testificar en un juicio político mientras se encontraba en el hospital. Su abogado aseguró que sufría dolores en el pecho y que había pedido un aplazamiento de la votación.

El actual ministro del Interior, Kindiki, es considerado como uno de los actores políticos más próximos al presidente Ruto, en particular a raíz de su labor para configurar la gran coalición Kenia Primero que lidera el presidente keniano.

Fue también uno de los abogados del presidente cuando se enfrentó a cargos de crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional derivados de la violencia étnica en Kenia en 2008, que dejó al menos 1.110 muertos. Los cargos fueron desestimados por la corte en 2016.