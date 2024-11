Sueño Georgiano denuncia ante la Fiscalía de Georgia compra de votos por parte de la oposición

El partido Sueño Georgiano ha anunciado este viernes la presentación de una denuncia a la Fiscalía para que investigue presunta compra de votos por parte de la oposición durante las polémicas elecciones legislativas del 26 de octubre.

El candidato de Sueño Georgiano, el primer ministro, Irakli Kobajidze, resultó vencedor con una mayoría de casi el 54 por ciento, lo que supone 89 de los 150 asientos que conforman el Parlamento unicameral, muy por delante del resto de formaciones, que apenas alcanzan el 11 por ciento.

La presidenta del país, Salome Zurabishvili, rechazó sin embargo los resultados, cuestionados también por la Unión Europea y Estados Unidos.

Ahora, el líder de Sueño Georgiano en el Parlamento, Mamuka Mdinaradze, ha asegurado que su partido ha constatado hasta 81 casos de compra de votos por parte de la oposición "que han sido presentados este viernes ante la Fiscalía de Georgia", a la que han acusado de actuar a las órdenes de la presidenta y exigido que coopere inmediatamente.

"Como no pueden o no quieren proporcionar pruebas, nosotros las proporcionaremos. Como ellos no cooperan con la investigación, somos nosotros quienes cooperan para que nadie en este país pueda cometer tales presuntos delitos", ha dicho Mdinaradze en rueda de prensa recogida por el portal Newsgeorgia.

Las autoridades investigadoras comenzaron a comprobar casi medio centenar de hechos de presuntas violaciones mientras que la oposición ha sido interrogada por las autoridades pero se ha negado a declarar tras asegurar que Sueño Georgiano está trabajando con Rusia para aplastar a la disidencia.