Klopp: "Estaba claro que en Alemania el fichaje por Red Bull se percibiría diferente"

Berlín, 30 oct (EFE).- El entrenador alemán Jürgen Klopp, actual responsable de la parcela futbolística del conglomerado de Red Bull, ha indicado que tenía "claro" que su fichaje por la multinacional austriaca "se percibiría diferente" en Alemania que en el extranjero.

En una entrevista concedida al pódcast 'Einfach mal Luppen', que realiza el exfutbolista del Real Madrid Toni Kroos junto a su hermano Félix, el ex-técnico del Liverpool se refirió a las críticas recibidas desde su anunciada incorporación a la corporación de las bebidas energéticas y arguyó que "no puedes hacer que tus decisiones dependan de las reacciones de otras personas para estar en paz con ello".

"No quería molestar a nadie, definitivamente. Y personalmente amo a todos mis antiguos clubes. No sé exactamente qué podría haber hecho para hacer felices a todos", explicó el germano.

Klopp comentó que su función en Red Bull será la de "un consultor", alguien que "pueda traer calma a una variedad de situaciones y que pueda evaluar correctamente las cosas en otras y que quiera trabajar con los entrenadores".

"Mi socio más cercano será Mario Gómez. Será genial. Por supuesto que ya he hablado con él, pero no en términos de contenido. Esto comienza el 1 de enero. El plan es que me tome unas vacaciones hasta entonces", informó sobre el exjugador internacional de la 'Mannschaft'.

El técnico aseguró ante los hermanos Kroos que solo pretende "apoyar, no interferir", porque sabe, dijo, "lo estúpido que es eso" pero sí quiere "transmitir" su "experiencia" y "permanecer en el área que mejor" conoce.

Klopp remarcó que, tras su salida del Liverpool a la conclusión de la pasada temporada, "siempre tuvo claro" que no iba a dirigir a otro club en el actual curso y entonces, introdujo, "la historia de Red Bull apareció sobre la mesa".

"Bueno, para mí es excepcional, tengo que ser honesto. Hay que decir claramente que nunca he seguido la historia de Red Bull de forma tan crítica. Esto no está previsto como algo a corto plazo", concluyó. EFE.