Riad, 29 oct (EFE).- Elon Musk calificó este martes de "muy preocupante" la proliferación de inteligencias artificiales (IA) con una filosofía "woke" (progresistas) y pidió desarrollar esta tecnología de forma que "busque la verdad al máximo", en un momento en el que el empresario está siendo una de las principales figuras de la campaña presidencial de Donald Trump.

"Lo que he visto que se ha producido no busca la verdad al máximo, tienden a ser políticamente correctas (...) Tenemos filosofías 'woke', nihilistas, en mi opinión, que han enarbolado estas IA y que son muy preocupantes", dijo Musk en una intervención por videoconferencia en el Future Investment Initiative (FII) celebrado en Riad, conocido como "Davos del Desierto".

En este sentido, afirmó que tras el lanzamiento de la IA Gemini, desarrollada por Google, al ser preguntada sobre si era más problemático equivocarse en el género de la celebridad Caitlyn Jenner o una guerra termonuclear global, "la IA respondió que equivocarse con el género" de la exatleta norteamericana.

"Obviamente es un problema, porque todos moriríamos en una guerra termonuclear", señaló el fundador de Tesla y propietario de la red social X.

Consultada por EFE sobre la misma cuestión, Gemini indicó que una guerra termonuclear sería más importante, contradiciendo así la afirmación de Musk.

"Si la IA está programada para cosas así, podría llegar a la conclusión de que lo primero que hay que hacer para que nadie se equivoque de género es aniquilar a todos los humanos, con lo que la probabilidad de que en el futuro haya equivocaciones de género sería 0. Eso es problemático", añadió.

En este sentido, Musk aseguró que las IA están mejorando "unas diez veces por año" y que esta tecnología será capaz "de hacer cualquier cosa que un humano pueda hacer posiblemente en un año o dos".

"¿Cuánto tiempo más tardará en ser capaz de hacer lo que todos los humanos juntos? Creo que no mucho, ¿probablemente 3 años a partir de ese momento?", auguró.

Sin embargo, reiteró que la IA representa "una amenaza existencial significativa" si no se regula, un problema al que equiparó con "el colapso de la población mundial y el desplome en todo el mundo de las tasas de natalidad".

"Si no se hace ningún humano no hay Humanidad, y todas las políticas del mundo no importan. Animo a los demás a tener muchos hijos", dijo el empresario, padre de 11 niños.

Al mismo tiempo, predijo que en 2040 todos los países contarán con múltiples inteligencias artificiales y que habrá "muchos robots, muchos más robots que personas".

"En 25 años habrá al menos 10.000 millones de robots humanoides a un precio bastante bajo, quizá entre 20.000 y 25.000 dólares por un robot que pueda hacer cualquier cosa. Estaremos en un futuro de abundancia", afirmó el multimillonario. EFE