Madame de Rosa habla de "situaciones feas" de acoso que vivió en el pasado

En un momento en el que la sociedad ya no se calla nada y se hacen públicas las historias de abuso hacia la mujer, Ángela Rozas Sáiz, conocida en redes sociales como Madame de Rosa, nos ha confesado que ella también sufrió acoso.

Le preguntábamos por la noticia de la semana, las denuncias a Íñigo Errejón, y nos confesaba que ella vivió también una situación parecida que ahora, con el paso del tiempo, entiende que no tenía porqué haberlo vivido.

"A mí fueron cosas pequeñas, que todas hemos vivido, pero no hasta el punto de denuncia, pero sí que es cierto que son situaciones feas", nos explicaba la influencer. "Al final, con el paso de los años en la sociedad había cosas que estaban no bien vistas, pero bueno, que tampoco las veía la gente tan denunciable y con los años estamos ganando eso, quitarle la normalidad a situaciones que no son normales", concluía.

Además, explicaba que "el tema manoseo y todo eso, en algún momento dado todas lo hemos tenido. Pero, o sea, en plan, a lo mejor, gente de tu trabajo o cosas de esas... son situaciones desagradables".

Por eso, ponía en valor "que haya valientes, que vayan poco a poco abriendo camino a las demás y que nos cuenten a todas que eso no es normal y que hay que hablarlo y denunciarlo".