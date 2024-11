José Manuel Parada desvela cómo era el trato de Isabel Pantoja a su hija Isa en su presencia

Marián Conde ha recibido este jueves un homenaje en la capital para reconocer su papel de pionera en la historia de la música pop de nuestro país. Un día muy especial para la artista en el que ha estado acompañada por su gran amigo José Manuel Parada, que fue una de las personas más cercanas a Isabel Pantoja durante años y fue testigo de primera mano de cómo se portaba la tonadillera con su hija Isa.

A raíz del desgarrador relato de la peruana confesando los dramáticos episodios que vivió en Cantora porque la familia de la tonadillera nunca llegó a aceptarla, el colaborador ha contado si él presenció algún desprecio a la niña por parte de Isabel, de su madre doña Ana, o de sus hermanos Agustín y Juan Pantoja.

"Yo la he conocido de niña llevándose con un cariño tan grande entre la madre y la hija... Yo he visto tanto amor ahí cuando vivían en La Moraleja, era un amor enorme que se tenían. E Isabel siempre hablaba maravillas de su niña y la pequeña quería estar siempre con su madre. Para ella era un momento maravilloso cuando la madre venía de una gira o de actuar, poder estar con ella, dormir con su madre. Entonces yo que he vivido todo esto, tan lleno de amor, cuando ahora oigo que la niña siente... No de la madre, porque ella realmente de la madre no se ha quejado, es del entorno" desvela, saliendo en defensa de la artista como madre.

Sin embargo, sí reconoce que "hubiera sido bonito que la madre, al ver a su hija sufrir tanto, decir, 'hija, lo siento, disculpa, perdona, pero yo te quiero'. Porque yo estoy seguro, estoy convencido que Isabel Pantoja quiere mucho a su niña. Porque donde ha habido fuego siempre queda la ceniza. Y yo he visto mucho, mucho, mucho amor en esa casa y con esa niña" asegura.

Como reconoce, "me quedé muy impresionado a ver la entrevista de Isa y tengo que confesarte que me sentía muy identificado con la niña". "Podía hacer mías muchas de las frases que ella dijo. Cuando ella decía 'qué le he hecho yo tan malo a mi madre para que pase así de mí', y yo decía, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿qué le he hecho yo de malo a esta señora a la que he tratado siempre con respeto y con cariño para que pase de esta manera, para que te ponga una cruz...?" se pregunta, comprendiendo perfectamente cómo se siente la hija de Isabel puesto que la cantante rompió su amistad sin que hubiese pasado nada entre ellos.

"Hay cosas tremendas que ha contado esa niña, pero fíjate, todo el mundo dice 'pobrecita, Chabelita, qué mal lo ha pasado'" añade, comparando el caso de Isa con el de Ángel Cristo Jr y rompiendo una lanza en favor del hijo de Bárbara Rey: "Todo el mundo no entiende que él cuente su vida. Y eso me parece injusto, vamos a tratar a todos por el mismo rasero, es decir, que él ha hablado cosas de su madre que a lo mejor tenía que haberse callado, pero también habrá gente que diga, hombre, Isabelita no tenía que contar ciertas cosas de su madre, porque si algo le gusta a Isabel Pantoja es que no se hable de su vida privada. Entonces no le habrá gustado mucho que la hija cuente esas cosas. Pero veo que hay un distinto trato en los medios de comunicación a unos hijos y a otros hijos" sentencia.