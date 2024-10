Valverde: "Ganamos, pero hemos sufrido mucho"

Bilbao, 24 oct (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, valoró al Slavia Praga como "un equipazo" y admitió que, a pesar de la victoria lograda en San Mamés, han "sufrido mucho" para superar al conjunto checo por 1-0.

"Si estaba en el bombo 1 de la Europa League era por algo. No ha jugado la Champions por centímetros, llevan mucho tiempo con el mismo entrenador y sabíamos que le meten mucha caña al partido. A mí no me han sorprendido. Hemos ganado, pero hemos sufrido mucho", subrayó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Han jugado muy bien y han hecho un gran partido", añadió Valverde, antes de reconocer que pecaron de "precipitación" para superar la presión individual del Slavia porque cree que "se podía jugar más de lo que parecía". "Era cuestión de encontrar el momento justo", apostilló.

"Le damos mucho valor a esta victoria porque valoramos mucho al rival. En Europa hay mucha igualdad y cada punto hay que sudarlo mucho. Hay muy buenos equipos acostumbrados a jugar esta competición y hemos conseguido sumar en los tres partidos. Tenemos 7 puntos y estamos contentos de como va la clasificación", recalcó el técnico del Athletic.

Valverde, por otro lado, alabó la actuación de Julen Agirrezabala, clave en la victoria con varias paradas de mérito, y aseguró que "la posición" de guardameta "está muy bien cubierta" con el canterano, el internacional Unai Simón y Alex Padilla. "Lo único que hay que hacer con jugadores tan buenos es confiar en ellos. Nuestros porteros aciertan mucho más que los errores que tienen", dijo. EFE

